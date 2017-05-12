Пограничники отработали свои навыки, как пресечь наркотрафик

12 мая 2017, 14:30 Комментарии

Сегодня, 12 мая, в пункте пропуска "Достук-автодорожный" состоялось совместное показное занятие по теме "Действия личного состава КПП и государственных контрольных органов по обнаружению и пресечению фактов незаконного перемещения наркотических средств через кыргызско-узбекскую госграницу". Об этом сообщает пресс-служба ГПС КР.

За ходом мероприятия наблюдали представители проекта Управления ООН по наркотикам и преступности в КР (УНП ООН) и Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана.

Занятие было организовано в рамках регионального проекта УНП ООН "Противодействие трафику опиатов из Афганистана через северный маршрут путем усиления потенциала основных контрольно-пропускных пунктов и создания офисов пограничного взаимодействия", который предусматривает противодействие незаконному обороту наркотиков и организованной преступности, укрепление доверия между странами региона с помощью усиления потенциала взаимодействия силовых структур, имеющих свои подразделения на границе.

В мероприятии приняли участие личный состав КПП "Достук-автодорожный" ГПС, сотрудники ГТС и МВД, которые продемонстрировали порядок взаимодействия в случае возникновения внештатных ситуаций.

В ходе занятия отрабатывались два сценария. По первому сценарию в ходе специального досмотра автотранспорта, следовавшего из Кыргызстана в Узбекистан, совместным таможенным и пограничным нарядом в багажном отсеке было обнаружено наркотическое вещество, предположительно, гашиш.

В ходе отработки второго сценария пограничники задержали гражданку, в ручной клади которой были спрятаны спрессованные свертки с порошкообразным веществом белого цвета, предположительно, героином.

Благодаря согласованным действиям пограничников и сотрудников взаимодействующих структур нарушители госграницы были задержаны и переданы сотрудникам МВД КР, которые в свою очередь продолжили работу до логического завершения.

В первом квартале 2017 г. через государственную границу были пропущены более 3 млн 400 тыс. человек, около 220 тыс. транспортных средств. В указанный период были задержаны 43 нарушителя государственной границы и 55 нарушителей режима госграницы. В первые три месяца были выявлены 1190 человек с неисправными документами, 13 человек депортированы.