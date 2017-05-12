Ветераны афганцы против террора

12 мая 2017, 14:10 Комментарии

Бишкек, 12 мая /Кабар/. В Баткенской области 12 мая 2017 года стартовала акция "Ветераны войны в Афганистане против террора" с участием полномочного представителя Правительства КР в Баткенской области, представителей силовых структур – УВД, УГКНБ, прокуратуры, ветеранов южного региона, а также делегатов ветеранской организации Согдийской области Республики Таджикистан, которая началась с возложения венков монументу "Воинам-интернационалистам" в г. Баткен. Об этом сообщили в пресс-службе РСВВА.

Главная цель акции – противодействие вербовке молодежи в ряды различных экстремистских, религиозных и сепаратистских организаций, пропаганда боевых традиций и героической истории действий ОКСВА и военно-патриотическое воспитание Вооруженных Сил и молодежи.

На круглом столе, посвященной этой тематике, в актовом зале областной государственной администрации с докладами выступили лидер ветеранов войны в Афганистане, депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев, председатель правления Республиканского Совета ветеранов войны в Афганистане Кыргызстана Тыныбек Кадыров, аналитики и эксперты силовых структур области, а также руководитель делегации ветеранов РТ.

Примечательно то, что национальные ветеранские организации участников войны в Афганистане стали единым и сплоченным международным движением, завоевавшим большое уважение, признание и авторитет у широкой общественности, как местного населения, так и в регионе в целом. Их взаимодействие, дух интернационализма выручало не раз в трудных ситуациях приграничных конфликтов.

Отметим, что в рамках данной акции ветераны намерены провести такие же встречи с молодежью и общественностью во всех семи областях страны, включая города Ош и Бишкек.