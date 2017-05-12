 
Доллар США: 67.9700 (+0.2374) 
Евро: 73.9378 (+0.3091) 
Золото: 39.26 $/гр (-0.06) 
Серебро: 0.53 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Сотрудники мэрии Бишкека перечислят однодневную зарплату в помощь пострадавшим в результате стихийных бедствийСотрудники мэрии Бишкека перечислят однодневную зарплату в помощь пострадавшим в результате стихийных бедствийBentley выпустит для веганов машины с отделкой из грибов и медузBentley выпустит для веганов машины с отделкой из грибов и медуз

Ветераны афганцы против террора

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/veterany-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425525-ru.html

Похожие новости

База данных террористов СНГ может появиться в течение года

Как развязать афганский узел?

Чествование ветеранов войны

На территории СНГ появится единая база данных террористов и экстремистов

В странах СНГ появится единая база террористов и экстремистов

12 мая 2017, 14:10       Комментарии

Бишкек, 12 мая /Кабар/. В Баткенской области 12 мая 2017 года стартовала акция "Ветераны войны в Афганистане против террора" с участием полномочного представителя Правительства КР в Баткенской области, представителей силовых структур – УВД, УГКНБ, прокуратуры, ветеранов южного региона, а также делегатов ветеранской организации Согдийской области Республики Таджикистан, которая началась с возложения венков монументу "Воинам-интернационалистам" в г. Баткен. Об этом сообщили в пресс-службе РСВВА.
Главная цель акции – противодействие вербовке молодежи в ряды различных экстремистских, религиозных и сепаратистских организаций, пропаганда боевых традиций и героической истории действий ОКСВА и военно-патриотическое воспитание Вооруженных Сил и молодежи.
На круглом столе, посвященной этой тематике, в актовом зале областной государственной администрации с докладами выступили лидер ветеранов войны в Афганистане, депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев, председатель правления Республиканского Совета ветеранов войны в Афганистане Кыргызстана Тыныбек Кадыров, аналитики и эксперты силовых структур области, а также руководитель делегации ветеранов РТ.
Примечательно то, что национальные ветеранские организации участников войны в Афганистане стали единым и сплоченным международным движением, завоевавшим большое уважение, признание и авторитет у широкой общественности, как местного населения, так и в регионе в целом. Их взаимодействие, дух интернационализма выручало не раз в трудных ситуациях приграничных конфликтов.
Отметим, что в рамках данной акции ветераны намерены провести такие же встречи с молодежью и общественностью во всех семи областях страны, включая города Ош и Бишкек.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум