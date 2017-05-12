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Сотрудники мэрии Бишкека перечислят однодневную зарплату в помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий

Источник:
http://kabar.kg/news/sotrudnik...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425524-ru.html

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12 мая 2017, 14:13       Комментарии

Бишкек, 12 мая /Кабар/. Сотрудники аппарата мэрии города Бишкек и ее структурных подразделений не остались в стороне от произошедшего стихийного бедствия и готовы перечислить однодневную заработную плату. Об этом сообщили в пресс-службе Мэрии Бишкека.
Заработная плата будет перечислена в фонд помощи пострадавшим в результате оползня в Узгенском и землетрясения в Чон-Алайском районах Ошской области.

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