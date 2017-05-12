Сотрудники мэрии Бишкека перечислят однодневную зарплату в помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий

12 мая 2017, 14:13 Комментарии

Бишкек, 12 мая /Кабар/. Сотрудники аппарата мэрии города Бишкек и ее структурных подразделений не остались в стороне от произошедшего стихийного бедствия и готовы перечислить однодневную заработную плату. Об этом сообщили в пресс-службе Мэрии Бишкека.

Заработная плата будет перечислена в фонд помощи пострадавшим в результате оползня в Узгенском и землетрясения в Чон-Алайском районах Ошской области.