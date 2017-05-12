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В службу "185" мэрии Бишкека за неделю поступило 872 жалобы и обращения

Источник:
http://kabar.kg/news/v-sluzhbu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425523-ru.html

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12 мая 2017, 14:30       Комментарии

Бишкек, 12 мая /Кабар/. С 5 по 11 мая этого года в службу оперативного реагирования "185" от жителей города поступило 872 жалобы и обращения, из них было зарегистрировано 123 обращения, сообщили в пресс-службе Мэрии.
Большая часть поступивших звонков носила справочный характер.
Дорогие горожане! Мэрия города Бишкек модернизировала службу оперативного реагирования, и теперь вы можете звонить на номера телефонов: 185 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии с проблемами по номеру: 0554 -182-185.
Также столичный муниципалитет убедительно просит горожан продолжать информационную поддержку и присылать свои обращения и жалобы на указанные телефоны:
Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) — 0557- 99-79-27;
Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) — 0554 95-55-09;
Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) — 0558 33-66-40;
Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) — 0555 44-71-54.

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