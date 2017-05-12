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Чествование ветеранов войны

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/chestvova...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425522-ru.html

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12 мая 2017, 14:32       Комментарии

Бишкек, 12 мая /Кабар/. В Департаменте по охране и конвоированию ГСИН 15 мая 2017 года пройдёт чествование ветерана Великой Отечественной войны старшего прапорщика Валентины Андреевны Касатых, которой исполняется 90 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГСИН при Правительстве КР.
В годы войны Валентина Андреевна служила в разведывательном отделе НКВД (СМЕРШ). В дальнейшем прошла путь от контролера до командира взвода контролеров. В войсковой части 7412 (ныне Департамент по охране и конвоированию ГСИН) прослужила 31 год. Ушла на пенсию по возрасту в 1980 году.
В ДОК стало доброй традицией проводить торжественные встречи с ветеранами. 15 мая на плацу Департамента по охране и конвоированию будет проведен торжественный митинг, на котором также воздадут заслуженные почести всем участникам войны, ранее служивших в этой части, независимо от того когда и как долго они там работали.
Начало мероприятия в 11 часов.
Адрес: г. Бишкек, ул. Медерова, 94 (пересекает ул. Панфилова).

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