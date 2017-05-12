Чествование ветеранов войны

12 мая 2017, 14:32 Комментарии

Бишкек, 12 мая /Кабар/. В Департаменте по охране и конвоированию ГСИН 15 мая 2017 года пройдёт чествование ветерана Великой Отечественной войны старшего прапорщика Валентины Андреевны Касатых, которой исполняется 90 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГСИН при Правительстве КР.

В годы войны Валентина Андреевна служила в разведывательном отделе НКВД (СМЕРШ). В дальнейшем прошла путь от контролера до командира взвода контролеров. В войсковой части 7412 (ныне Департамент по охране и конвоированию ГСИН) прослужила 31 год. Ушла на пенсию по возрасту в 1980 году.

В ДОК стало доброй традицией проводить торжественные встречи с ветеранами. 15 мая на плацу Департамента по охране и конвоированию будет проведен торжественный митинг, на котором также воздадут заслуженные почести всем участникам войны, ранее служивших в этой части, независимо от того когда и как долго они там работали.

Начало мероприятия в 11 часов.

Адрес: г. Бишкек, ул. Медерова, 94 (пересекает ул. Панфилова).