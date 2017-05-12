Как развязать афганский узел?

12 мая 2017, 14:35 Комментарии

Бишкек, 12 мая /Кабар/. Сегодня ряд исследователей пытаются найти причины происходящего в современном Афганистане исключительно в глубоких исторических корнях современных событий. При этом не считают необходимым рассматривать ситуацию в Афганистане в контексте современных сложных глобальных политических тенденций.

Практически все согласны с общим выводом о том, что нынешняя военно-политическая ситуация в Афганистане может быть признана как тупиковой, которая не поддаётся лёгким и очевидным прогнозам. Этот вывод подтверждается многими очевидными признаками.

Правительство национального единства, сформированное в 2015 году, на практике не добилось каких-либо серьёзных успехов. За годы его существования даже слабые надежды на политический тандем А.Гани – А.Абдулла и их обещания обеспечить безопасность, привлечь в мирный процесс талибов, усилить борьбу с коррупцией и сократить безработицу не оправдались. На этом фоне нет оснований утверждать о наличии сильной и сплочённой централизованной власти в Афганистане.

Не всё однозначно и в лагере оппозиции, которые открыто или в других формах выступают против правительства. Речь, прежде всего, идёт о свергнутом западной коалицией движении "Талибан", а в последнее время всё чаще об активизации группировок под эгидой "Исламского государства" (ИГ), которое всё чаще обозначается как ДАИШ (аббривиатура с арабского языка).

В настоящее время, карту ИГ пытаются разыгрывать многие крупные международные игроки, вовлечённые в Центрально-Азиатский регион и стремящиеся либо добиться своего доминирования в регионе, такие как США и другие западные страны, либо закрепить свои прежние геополитические позиции, такие как Россия. Интересы последних очевидны. Это прежде всего защита южных рубежей постсоветского пространства от непосредственного проникновения террористов и наркотрафика, где основным гарантом является военный контингент России и ОДКБ.

Действия же США и их союзников по НАТО не совсем понятны и кажутся не согласованными и противоречивыми. Например, в апреле этого года американские военные сбросили на позиции ИГ в Афганистане "крупнейшую неядерную бомбу". Бомба, о которой идет речь, – GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB), в военной среде также известная как Mother of All Bombs ("Мать всех бомб"). Как отметил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, целью удара была система тоннелей, которая использовалась боевиками ИГ. США серьезно относится к борьбе с ИГ, их необходимо лишить оперативного пространства, что и было сделано, объяснил Спайсер.

Однако применение данной бомбы необосновано, так как она предназначена для поражения площадных целей и не слишком укрепленных, это фугасная бомба, она не имеет проникающего действия. Но ИГ и не имеет инженерных сооружений.

Многие эксперты считают, что данные действия являются демонстрацией силы, например, для предупреждения властей КНДР прекратить проведение ядерных испытаний.

ИА "Содружество"

Тимур Каримов

12.05.17