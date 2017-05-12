 
Доллар США: 67.9700 (+0.2374) 
Евро: 73.9378 (+0.3091) 
Золото: 39.26 $/гр (-0.06) 
Серебро: 0.53 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Лариса Илибезова: "МВД присоединилось к проблеме ранних браков и похищения девушек"Лариса Илибезова: "МВД присоединилось к проблеме ранних браков и похищения девушек"Чествование ветеранов войныЧествование ветеранов войны

Как развязать афганский узел?

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kak-razvi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425521-ru.html

Похожие новости

Gundogar: Афганские туркмены встают под ружье против Талибана и ИГИЛ

Афганские туркмены объединяются в группы ополчения против "Талибана" и "ИГ"

"РЕ": Проблемный узел сельхозрынка ЕАЭС необходимо развязать

"Караван-сарай". Центральноазиатские боевики сталкиваются с растущим давлением со стороны афганских военных

В Кыргызстане помянут жертв Уркуна, ВОВ, афганской войны и Апрельской революции 2010 года

12 мая 2017, 14:35       Комментарии

Бишкек, 12 мая /Кабар/. Сегодня ряд исследователей пытаются найти причины происходящего в современном Афганистане исключительно в глубоких исторических корнях современных событий. При этом не считают необходимым рассматривать ситуацию в Афганистане в контексте современных сложных глобальных политических тенденций.
Практически все согласны с общим выводом о том, что нынешняя военно-политическая ситуация в Афганистане может быть признана как тупиковой, которая не поддаётся лёгким и очевидным прогнозам. Этот вывод подтверждается многими очевидными признаками.
Правительство национального единства, сформированное в 2015 году, на практике не добилось каких-либо серьёзных успехов. За годы его существования даже слабые надежды на политический тандем А.Гани – А.Абдулла и их обещания обеспечить безопасность, привлечь в мирный процесс талибов, усилить борьбу с коррупцией и сократить безработицу не оправдались. На этом фоне нет оснований утверждать о наличии сильной и сплочённой централизованной власти в Афганистане.
Не всё однозначно и в лагере оппозиции, которые открыто или в других формах выступают против правительства. Речь, прежде всего, идёт о свергнутом западной коалицией движении "Талибан", а в последнее время всё чаще об активизации группировок под эгидой "Исламского государства" (ИГ), которое всё чаще обозначается как ДАИШ (аббривиатура с арабского языка).
В настоящее время, карту ИГ пытаются разыгрывать многие крупные международные игроки, вовлечённые в Центрально-Азиатский регион и стремящиеся либо добиться своего доминирования в регионе, такие как США и другие западные страны, либо закрепить свои прежние геополитические позиции, такие как Россия. Интересы последних очевидны. Это прежде всего защита южных рубежей постсоветского пространства от непосредственного проникновения террористов и наркотрафика, где основным гарантом является военный контингент России и ОДКБ.
Действия же США и их союзников по НАТО не совсем понятны и кажутся не согласованными и противоречивыми. Например, в апреле этого года американские военные сбросили на позиции ИГ в Афганистане "крупнейшую неядерную бомбу". Бомба, о которой идет речь, – GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB), в военной среде также известная как Mother of All Bombs ("Мать всех бомб"). Как отметил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, целью удара была система тоннелей, которая использовалась боевиками ИГ. США серьезно относится к борьбе с ИГ, их необходимо лишить оперативного пространства, что и было сделано, объяснил Спайсер.
Однако применение данной бомбы необосновано, так как она предназначена для поражения площадных целей и не слишком укрепленных, это фугасная бомба, она не имеет проникающего действия. Но ИГ и не имеет инженерных сооружений.
Многие эксперты считают, что данные действия являются демонстрацией силы, например, для предупреждения властей КНДР прекратить проведение ядерных испытаний.
ИА "Содружество"
Тимур Каримов
12.05.17

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум