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Штормовое предупреждение: По Кыргызстану 16-19 мая ожидаются дожди и похолодание

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425520-ru.html

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12 мая 2017, 14:21       Комментарии

По Кыргызстану 16-19 мая ожидается неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в горных районах снег. Об этом сообщает Кыргызгидромет. 17-18 мая местами осадки сильные. На горных участках дорог снежный накат, гололедица, снежные заносы. Местами усиление западного ветра до 17-22 м/с.
17-18 мая значительное понижение дневной температуры воздуха: в зоне земледелия Ошской, Жалал-Абадской, Чуйской, Таласской, Баткенской областей до +18...+23, в предгорных районах и в зоне земледелия Иссык-Кульской, Нарынской областей до +13...+18, в горных районах до 0...+5 , в высокогорных районах до 0...-5 мороза.
Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

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