Штормовое предупреждение: По Кыргызстану 16-19 мая ожидаются дожди и похолодание

12 мая 2017, 14:21 Комментарии

По Кыргызстану 16-19 мая ожидается неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в горных районах снег. Об этом сообщает Кыргызгидромет. 17-18 мая местами осадки сильные. На горных участках дорог снежный накат, гололедица, снежные заносы. Местами усиление западного ветра до 17-22 м/с.

17-18 мая значительное понижение дневной температуры воздуха: в зоне земледелия Ошской, Жалал-Абадской, Чуйской, Таласской, Баткенской областей до +18...+23, в предгорных районах и в зоне земледелия Иссык-Кульской, Нарынской областей до +13...+18, в горных районах до 0...+5 , в высокогорных районах до 0...-5 мороза.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.