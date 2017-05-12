Премьер объявил выговор министрам за недоработки

12 мая 2017, 14:16 Комментарии

БИШКЕК, 12 мая - Sputnik. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков объявил выговоры руководителям отдельных ведомств в связи с недостаточной работой по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщила пресс-служба правительства.

Выговоры объявлены следующим чиновникам:

<ul> <li>первому заместителю полномочного представителя правительства в Ошской области Ахмаджану Махамадову;</li> <li>первому заместителю акима Узгенского района Алишеру Бакыеву;</li> <li>заместителю акима Узгенского района Ибадат Мырзаибраимовой;</li> <li>первому заместителю акима Сузакского района Торогелди Туркбаеву;</li> <li>министру чрезвычайных ситуаций Кубатбеку Боронову;</li> <li>министру транспорта и дорог Жамшитбеку Калилову;</li> <li>министру финансов Адылбеку Касымалиеву;</li> </ul> Замечания объявлены:

<ul> <li>министру здравоохранения Талантбеку Батыралиеву;</li> <li>министру образования и науки Гульмире Кудайбердиевой;</li> <li>министру труда и социального развития Таалайкуль Исакуновой;</li> <li>полномочному представителю правительства в Ошской области Таалайбеку Сарыбашеву;</li> <li>председателю правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Айбеку Калиеву.</li> </ul> Кроме того, Фонду по управлению государственным имуществом поручено освободить от занимаемой должности председателя правления ОАО "Государственная страховая организация" Бакыта Жумашева.

Ранее, с 29 апреля по 3 мая, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков провел рабочую поездку по Ошской и Джалал-Абадской областям, где произошли природные катаклизмы. Глава правительства посетил места стихийных бедствий, встретился с местными жителями и проинспектировал работу соответствующих госорганов по предупреждению и ликвидации ЧС.

3 мая на селекторном совещании в Оше премьер поручил аппарату правительства в десятидневный срок провести детальный анализ и внести соответствующие предложения относительно невыполненных ранее госструктурами поручений по профилактике чрезвычайных происшествий. В результате руководителям ряда государственных органов объявлены дисциплинарные взыскания.