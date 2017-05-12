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Кыргызстанец Нургазы Асангулов завоевал бронзу чемпионата Азии

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425518-ru.html

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В Бишкеке проходит первый форум городов Кыргызстана

12 мая 2017, 14:31       Комментарии

БИШКЕК, 12 мая - Sputnik. На проходящем в Нью-Дели (Индия) Чемпионате Азии по греко-римской борьбе копилка Кыргызстана пополнилась еще одной бронзовой медалью, сообщается на официальном сайте Объединенного мира борьбы.
Бронзовым призером стал Нургазы Асангулов, выступавший в весовой категории до 71 килограмма. Во время стартовой встречи он одолел спортсмена из Китая Худжюна Цанга, однако в полуфинальной схватке уступил иранцу Афшину Бьябангарду. В решающем поединке за третье место Асангулов поборол индийца Дипака Дипаку со счетом 8:1.
В день старта соревнований кыргызстанец Самат Ширдаков завоевал бронзовую медаль континентального первенства в весовой категории до 80 килограммов, одолев в финальной схватке бронзового призера Олимпиады-2012 Данияра Гаджиева из Казахстана.
В заключительный день чемпионата пройдут состязания по женской борьбе. Честь КР будут защищать Саяна Баизова (до 48 килограммов), Розалия Тилегенова (до 53) и Назира Марсбек кызы (до 55).

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