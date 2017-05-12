Кыргызстанец Нургазы Асангулов завоевал бронзу чемпионата Азии

12 мая 2017, 14:31 Комментарии

БИШКЕК, 12 мая - Sputnik. На проходящем в Нью-Дели (Индия) Чемпионате Азии по греко-римской борьбе копилка Кыргызстана пополнилась еще одной бронзовой медалью, сообщается на официальном сайте Объединенного мира борьбы.

Бронзовым призером стал Нургазы Асангулов, выступавший в весовой категории до 71 килограмма. Во время стартовой встречи он одолел спортсмена из Китая Худжюна Цанга, однако в полуфинальной схватке уступил иранцу Афшину Бьябангарду. В решающем поединке за третье место Асангулов поборол индийца Дипака Дипаку со счетом 8:1.

В день старта соревнований кыргызстанец Самат Ширдаков завоевал бронзовую медаль континентального первенства в весовой категории до 80 килограммов, одолев в финальной схватке бронзового призера Олимпиады-2012 Данияра Гаджиева из Казахстана.

В заключительный день чемпионата пройдут состязания по женской борьбе. Честь КР будут защищать Саяна Баизова (до 48 килограммов), Розалия Тилегенова (до 53) и Назира Марсбек кызы (до 55).