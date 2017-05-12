12 мая 2017, 14:02 Комментарии

Правительство создало Совет по реализации проекта "Таза коом". Такое решение принято 12 мая, на очередном заседании кабмина под председательством премьер-министра Сооронбая Жээнбекова.

Целью создания Совета является разработка политики в области электронного управления. Совет станет консультативно-совещательным органом по переходу к электронному управлению, обеспечит разработку рекомендаций и предложений стратегического характера.

"Реализовываться проекты "Таза коом" будут через частные инвестиции и через поддержку международных партнеров по развитию, многие из которых уже проявили заинтересованность. Очень важно будет эффективно использовать передовой мировой опыт путем адаптации его к нашим условиям и особенностям", – отметил Жээнбеков.

Глава правительства также информировал, что в рамках проводимых мероприятий по проекту Digital CASA, Всемирным банком инициировано предложение об увеличении ранее одобренной суммы $20 млн до $50 млн.

"В связи с этим Министерству финансов и Государственному комитету информационных технологий поручено в кратчайшие сроки проработать данный вопрос и рассмотреть вопрос создания штатной единицы IT-специалиста в государственных органах для реализации данной программы. Председателем Совета будет премьер-министр, сопредседателем — руководитель аппарата президента. В состав войдут заместитель торага Жогорку Кенеша, заместитель председателя Верховного суда, секретарь Совета безопасности, представитель от гражданского и экспертного сообщества в сфере информационно-коммуникационных технологий и представитель бизнес-ассоциаций", – говорится в сообщении.

Справочно: Проект "Таза коом" инициирован президентом Алмазбеком Атамбаевым и реализуется усилиями представителей государственных структур, гражданского общества и бизнеса. "Таза коом" является общенациональным высокотехнологичным проектом по построению открытого государства, в рамках которого предусмотрено повышение качества предоставления государственных услуг и создание максимально благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности.