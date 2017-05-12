Жээнбеков — министрам: Только когда погибают люди, с вашей стороны начинается какое-то движение

12 мая 2017, 14:04 Комментарии

Деятельность государственных органов и местных органов власти по принятию мер, направленных на недопущение тяжких последствий от чрезвычайных ситуаций, является недостаточной. Об этом заявил премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 12 мая, на заседании правительства Кыргызской Республики.

Глава правительства подчеркнул, что анализ хронологии произошедших событий показал, что именно халатное отношение руководителей и работников Министерства чрезвычайных ситуаций, Аппарата полномочного представителя правительства в Ошской области, государственной администрации Узгенского района и других должностных лиц привели к трагическим последствиям. "Хочу отметить, это касается не только событий, имевших место в Ошской области. Это пренебрежительное отношение к исполнению своих функций и задач относится практически ко всем должностным лицам государственных органов, задействованных в предупреждении последствий чрезвычайных ситуаций", — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков. Премьер-министр отметил, что накануне в рамках рабочей поездки по Ошской и Джалал-Абадской областям наглядно ознакомился с реальной ситуацией на местах и выявил недостаточную работу государственных органов. "Практически все руководители министерств и ведомств ограничиваются пересылкой моих протокольных поручений в свои территориальные подразделения. Далее вы практически не интересуетесь ходом их исполнения. Только когда наступают последствия в виде гибели людей, обрушения домов, затопления территорий с вашей стороны начинается какое-то движение", — озвучили критические замечания Жээнбеков. Глава правительства отметил, что из 54 поручений министерствам, ведомствам и полномочным представителям правительства в регионах 21 остается невыполненным, а 19 из них находятся на стадии выполнения. "Вы не выполняете не только свои прямые функциональные обязанности, но и поручения правительства страны", — резюмировал Сооронбай Жээнбеков. Премьер-министр еще раз подверг критике деятельность Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства транспорта и дорог, Министерства финансов, Государственной страховой организации и органов местного самоуправления, назвав их работу недостаточной. Глава кабмина предупредил руководителей государственных органов и местных властей о необходимости неукоснительного и своевременного выполнения мер в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций и их последствий. "Вы несете за это персональную ответственность, поэтому должны обеспечить исполнительскую дисциплину по выполнению протокольных поручений правительства Кыргызской Республики и взять их под личный контроль", — заключил Сооронбай Жээнбеков. 1 of 2