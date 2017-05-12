На территории СНГ появится единая база данных террористов и экстремистов

12 мая 2017, 13:49 Комментарии

В скором времени отследить террористов и эксремистов из Центральной Азии станет намного проще, так как планируется создать единую общую базу данных в СНГ. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заместителя директора Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) Валерия Максименко.

Решение о данной инициативе было принято на заседании Совета руководителей пенитенциарных служб государств-участников СНГ, которое прошло в Минске. Заместитель директора ФСИН России сообщил, что подобная база данных может быть создана в течение полугода.

По его словам, информационная система поможет пресекать возможность после освобождения и из мест лишения свободы продолжать деятельность экстремисткого характера. И исключит возможность пересечения госграниц без учета и контроля.

"Сегодня трудно проверить биографию иностранца, приехавшего в Россию работать. Как узнать, есть ли на счету человека преступления? Известны случаи, когда мигранты покупали справки об отсутствии судимости. А узнать тюремную историю человека официальным путем по международным каналам хоть и можно, но сложно. Пока запрос уйдет, пока придет - пройдет время. Да и по каждому мигранту письма писать не будешь. Спасти положение должна единая база данных", - отметили эксперты.

Кроме того, представители тюремных служб некоторых стран СНГ предложили включить в единую базу данных не только имена осужденных и отпечатки пальцев, но также ДНК и биометрическую информацию. Однако сейчас этот вопрос решается и, как отметили службы РФ, теоретически у российских служб технические возможности для этого есть. Но надо учитывать и возможности ведомств других стран СНГ.