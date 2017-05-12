В Кыргызстане на учете ИДН числится около 5 тыс детей

12 мая 2017, 13:40 Комментарии

Бишкек, 12 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. На профилактическом учете инспекции по делам несовершеннолетних республики состоят 4 тыс 850 несовершеннолетних. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" рассказал начальник инспекции по делам несовершеннолетних МВД Азамат Абдрахманов.

По его словам, это больше на 981 несовершеннолетнего, чем в аналогичном периоде прошлого года по причине увеличения и за счет внутреннего перераспределения штатных единиц на 145 ИДН, а также активизации их работы увеличилось количество неблагополучных семей взятых на учет 816 (593) на 223 больше чем в прошлом году.

"В Кыргызстане проживает 2 миллиона 147 тысяч несовершеннолетних, а инспекторов всего 600. Мы сами все не сможем бороться с детской преступностью. Мы должны совместно с государственными и муниципальными органами работать над этой проблемой, а также родители сами должны быть заинтересованы в этом. Подростки совершают правонарушения, оказываются на улице и уходят из дома не от хорошей жизни. Они никогда не уйдут оттуда, где тепло, где к ним хорошо относятся, где их кормят. Они уходят оттуда, где пьют, бьют, издеваются над ними. Поэтому призываю родителей быть в тесном контакте со своими детьми", - сказал он.

Также Абдрахманов А. сообщил, что всего проведено 550 рейдов, такие как "Подросток", "Беспризорник", "Забота", "Снова в школу", "Антирэкет", "Лидер" и др.

Кроме этого он добавил, что сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних прочитано 69 тыс 976 лекций в учебных заведениях. "С помощью международных организаций были изданы брошюры, заметки, буклеты для школьников, сотрудников ИДН и родителей. Например, в пособии по профилактике суицида говорится о том, как правильно определить суицидальное состояние ребенка и как проводить профилактику", - рассказал начальник ИДН.