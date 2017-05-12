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Создан Совет по реализации проекта "Таза Коом" при Правительстве КР

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/sozdan-so...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425513-ru.html

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12 мая 2017, 13:54       Комментарии

Бишкек, 12 мая /Кабар/. Создан Совет по реализации проекта "Таза Коом" при Правительстве Кыргызской Республики. Такое решение принято сегодня, 12 мая, на очередном заседании Правительства Кыргызской Республики под председательством Премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, сообщает отдел информационного обеспечения Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков отметил, что в связи с реализацией проекта "Таза Коом", возникает необходимость создания координирующего органа. Целью создания Совета является разработка политики в области электронного управления. Совет станет консультативно-совещательным органом по переходу к электронному управлению, обеспечит разработку рекомендаций и предложений стратегического характера.
"Схема управления Совета по реализации Проекта "Таза Коом" создается таким образом, чтобы максимально широко охватить все заинтересованные стороны, и при этом оставаться мобильной. Проект должен послужить катализатором перемен в государственных структурах и обществе в целом, и только все вместе мы можем добиться этого", - подчеркнул Глава Правительства.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков отметил, что в процессе реализации проекта "Таза Коом" выгоды должны получить все субъекты общественного развития страны. В частности, Государственное управление - за счет повышения эффективности, снижения затрат, повышения доверия граждан, качества и прозрачности принятия решения, что станет весомым инструментом по противодействию и предупреждению коррупции. Бизнес – за счет снижения административных издержек, расширения рынков сбыта и роста доходов. Население страны – за счет улучшения качества получаемых государственных услуг, создания новых рабочих мест, повышения уровня и безопасности жизни.
В функции Совета будет входить рассмотрение предложений, подготовка и обсуждение программ и планов перехода к электронному управлению.
На руководителей всех задействованных государственных органов возлагается персональная ответственность за исполнение решений Совета.
"Реализовываться проекты "Таза Коом" будут через частные инвестиции и через поддержку международных партнеров по развитию, многие из которых уже проявили заинтересованность. Очень важно будет эффективно использовать передовой мировой опыт путем адаптации его к нашим условиям и особенностям", - отметил Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.
Глава Правительства также информировал, что в рамках проводимых мероприятий по проекту Digital CASA, Всемирным Банком инициировано предложение об увеличении ранее одобренной суммы 20 млн долл. США до 50 млн долл. США.
В связи с этим Министерству финансов и Государственному комитету информационных технологий поручено в кратчайшие сроки проработать данный вопрос и рассмотреть вопрос создания штатной единицы IT-специалиста в государственных органах для реализации данной программы.
Председателем Совета будет Премьер-министр Кыргызской Республики, сопредседателем - руководитель Аппарата Президента Кыргызской Республики. В состав Совета войдут заместитель Торага Жогорку Кенеша, заместитель председателя Верховного суда, секретарь Совета безопасности, представитель от гражданского и экспертного сообщества в сфере информационно-коммуникационных технологий и представитель бизнес-ассоциаций.
Справочно: Проект "Таза Коом" инициирован Президентом Кыргызской Республики Алмазбеком Атамбаевым и реализуется усилиями представителей государственных структур, гражданского общества и бизнеса. "Таза Коом" является общенациональным высокотехнологичным проектом по построению открытого государства, в рамках которого предусмотрено повышение качества предоставления государственных услуг и создание максимально благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности.

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