Создан Совет по реализации проекта "Таза Коом" при Правительстве КР

12 мая 2017, 13:54 Комментарии

Бишкек, 12 мая /Кабар/. Создан Совет по реализации проекта "Таза Коом" при Правительстве Кыргызской Республики. Такое решение принято сегодня, 12 мая, на очередном заседании Правительства Кыргызской Республики под председательством Премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, сообщает отдел информационного обеспечения Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков отметил, что в связи с реализацией проекта "Таза Коом", возникает необходимость создания координирующего органа. Целью создания Совета является разработка политики в области электронного управления. Совет станет консультативно-совещательным органом по переходу к электронному управлению, обеспечит разработку рекомендаций и предложений стратегического характера.

"Схема управления Совета по реализации Проекта "Таза Коом" создается таким образом, чтобы максимально широко охватить все заинтересованные стороны, и при этом оставаться мобильной. Проект должен послужить катализатором перемен в государственных структурах и обществе в целом, и только все вместе мы можем добиться этого", - подчеркнул Глава Правительства.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков отметил, что в процессе реализации проекта "Таза Коом" выгоды должны получить все субъекты общественного развития страны. В частности, Государственное управление - за счет повышения эффективности, снижения затрат, повышения доверия граждан, качества и прозрачности принятия решения, что станет весомым инструментом по противодействию и предупреждению коррупции. Бизнес – за счет снижения административных издержек, расширения рынков сбыта и роста доходов. Население страны – за счет улучшения качества получаемых государственных услуг, создания новых рабочих мест, повышения уровня и безопасности жизни.

В функции Совета будет входить рассмотрение предложений, подготовка и обсуждение программ и планов перехода к электронному управлению.

На руководителей всех задействованных государственных органов возлагается персональная ответственность за исполнение решений Совета.

"Реализовываться проекты "Таза Коом" будут через частные инвестиции и через поддержку международных партнеров по развитию, многие из которых уже проявили заинтересованность. Очень важно будет эффективно использовать передовой мировой опыт путем адаптации его к нашим условиям и особенностям", - отметил Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Глава Правительства также информировал, что в рамках проводимых мероприятий по проекту Digital CASA, Всемирным Банком инициировано предложение об увеличении ранее одобренной суммы 20 млн долл. США до 50 млн долл. США.

В связи с этим Министерству финансов и Государственному комитету информационных технологий поручено в кратчайшие сроки проработать данный вопрос и рассмотреть вопрос создания штатной единицы IT-специалиста в государственных органах для реализации данной программы.

Председателем Совета будет Премьер-министр Кыргызской Республики, сопредседателем - руководитель Аппарата Президента Кыргызской Республики. В состав Совета войдут заместитель Торага Жогорку Кенеша, заместитель председателя Верховного суда, секретарь Совета безопасности, представитель от гражданского и экспертного сообщества в сфере информационно-коммуникационных технологий и представитель бизнес-ассоциаций.

Справочно: Проект "Таза Коом" инициирован Президентом Кыргызской Республики Алмазбеком Атамбаевым и реализуется усилиями представителей государственных структур, гражданского общества и бизнеса. "Таза Коом" является общенациональным высокотехнологичным проектом по построению открытого государства, в рамках которого предусмотрено повышение качества предоставления государственных услуг и создание максимально благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности.