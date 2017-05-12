С.Жээнбеков: Деятельность госорганов и местных властей по принятию мер по недопущению тяжких последствий от ЧС является недостаточной

12 мая 2017, 14:00 Комментарии

Бишкек, 12 мая /Кабар/. Деятельность государственных органов и местных органов власти по принятию мер, направленных на недопущение тяжких последствий от чрезвычайных ситуаций, является недостаточной, - сказал Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 12 мая, на заседании Правительства Кыргызской Республики. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Глава Правительства подчеркнул, что анализ хронологии произошедших событий показал, что именно халатное отношение руководителей и работников Министерства чрезвычайных ситуаций, Аппарата Полномочного представителя Правительства в Ошской области, государственной администрации Узгенского района и других должностных лиц привели к трагическим последствиям.

"Хочу отметить, это касается не только событий, имевших место в Ошской области. Это пренебрежительное отношение к исполнению своих функций и задач относится практически ко всем должностным лицам государственных органов, задействованных в предупреждении последствий чрезвычайных ситуаций", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Премьер-министр отметил, что накануне в рамках рабочей поездки по Ошской и Джалал-Абадской областям наглядно ознакомился с реальной ситуацией на местах и выявил недостаточную работу государственных органов.

"Практически все руководители министерств и ведомств ограничиваются пересылкой моих протокольных поручений в свои территориальные подразделения. Далее вы практически не интересуетесь ходом их исполнения. Только когда наступают последствия в виде гибели людей, обрушения домов, затопления территорий с вашей стороны начинается какое-то движение", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Глава Правительства отметил, что из 54 поручений министерствам, ведомствам и полномочным представителям Правительства в регионах, 21 поручение остается невыполненным, а 19 из них находятся на стадии выполнения.

"Вы не только не выполняете свои прямые функциональные обязанности, но и поручения Правительства страны", - резюмировал Сооронбай Жээнбеков.

Премьер-министр еще раз подверг критике деятельность Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства транспорта и дорог, Министерства финансов, Государственной страховой организации и органов местного самоуправления, назвав их работу недостаточной.

Глава Правительства предупредил руководителей государственных органов и местных властей о необходимости неукоснительного и своевременного выполнения мер в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций и их последствий.

"Вы несете за это персональную ответственность, поэтому должны обеспечить исполнительскую дисциплину по выполнению протокольных поручений Правительства Кыргызской Республики и взять их на личный контроль", - заключил Сооронбай Жээнбеков.