Проект "Таза коом" изменит принцип борьбы с коррупцией – Госкомитет связи КР

12 мая 2017, 14:03 Комментарии

Бишкек, 12 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. Проект "Таза коом" изменит принцип борьбы с коррупцией. Об этом сегодня на заседании правительства сказал председатель Государственного комитета информационных технологии и связи Бакыт Шаршембиев.

"Как вы все знаете, Президент КР А.Атамбаев на заседании Национального совета по устойчивому развитию Кыргызской Республики сказал о необходимости реализации проекта "Умная страна". В рамках национальной стратегии проект "Таза коом" - является новым направлением в строительстве новой жизни. Этот проект - цифровая революция, которая способна построить новое общество. Это революция в отношений государства и гражданина.

Этот проект откроет для страны множество хороших проектов, которые умеют большое будущее", - сказал Б.Шаршембиев.

Также он отметил, что реализация проекта "Таза коом" в первую очередь изменит принцип борьбы с коррупцией. Этот проект создаст условия для предупреждения коррупционных механизмов и не допустит появления новых коррупционных моментов. Также упорядочит дорожный трафик, что в свою очередь приведет к снижению ДТП на дорогах. Кроме этого, будет работать над обеспечением кибербезопасности.

По его словам, в связи с реализацией этого проекта есть необходимость создания Совета по реализации проекта "Таза коом". В этот Совет вошли восемь человек:

– премьер-министр – председатель;

- руководитель Аппарата Президента - сопредседатель;

- заместитель председателя Верховного суда;

- глава Совета безопасности;

-депутат Жогорку Кенеша;

- председатель Госкомитета по информационным технологиям и связи;

- представитель бизнес-сообществ;

- представитель экспертного сообщества.