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Проект "Таза коом" изменит принцип борьбы с коррупцией – Госкомитет связи КР

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/proekt-ta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425511-ru.html

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12 мая 2017, 14:03       Комментарии

Бишкек, 12 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. Проект "Таза коом" изменит принцип борьбы с коррупцией. Об этом сегодня на заседании правительства сказал председатель Государственного комитета информационных технологии и связи Бакыт Шаршембиев.
"Как вы все знаете, Президент КР А.Атамбаев на заседании Национального совета по устойчивому развитию Кыргызской Республики сказал о необходимости реализации проекта "Умная страна". В рамках национальной стратегии проект "Таза коом" - является новым направлением в строительстве новой жизни. Этот проект - цифровая революция, которая способна построить новое общество. Это революция в отношений государства и гражданина.
Этот проект откроет для страны множество хороших проектов, которые умеют большое будущее", - сказал Б.Шаршембиев.
Также он отметил, что реализация проекта "Таза коом" в первую очередь изменит принцип борьбы с коррупцией. Этот проект создаст условия для предупреждения коррупционных механизмов и не допустит появления новых коррупционных моментов. Также упорядочит дорожный трафик, что в свою очередь приведет к снижению ДТП на дорогах. Кроме этого, будет работать над обеспечением кибербезопасности.
По его словам, в связи с реализацией этого проекта есть необходимость создания Совета по реализации проекта "Таза коом". В этот Совет вошли восемь человек:
– премьер-министр – председатель;
- руководитель Аппарата Президента - сопредседатель;
- заместитель председателя Верховного суда;
- глава Совета безопасности;
-депутат Жогорку Кенеша;
- председатель Госкомитета по информационным технологиям и связи;
- представитель бизнес-сообществ;
- представитель экспертного сообщества.

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