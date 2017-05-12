Сначала мучает жажда, а потом вы можете ослепнуть — о диабете в Кыргызстане

12 мая 2017, 14:00 Комментарии

Ольга - жительница обычной бишкекской многоэтажки. Она не любит привлекать к себе внимание и попросила остаться неизвестной. Уже много месяцев она не покидает стены своей квартиры: из-за сахарного диабета она лишилась ноги и зрения.

"Я долгое время работала на руководящей должности крупного предприятия. Из-за работы я очень много нервничала, стресс и стал причиной быстрого развития болезни. Знала бы, что так будет, никогда не стала бы переживать из-за всякой ерунды", - рассказывает Ольга.

Восемнадцатилетний Нарбек Анарбеков также выступил против фотосъемки. О диабете он узнал 4 года назад в день собственного рождения.

"За неделю до этого я выпил стакан лимонада и меня стала сильно мучать жажда. За 2 дня я похудел на 10 килограммов. В больнице сказали, что у меня истощение желудка и поставили капельницу, но лучше мне не стало. В свой день рождения я не смог просидеть с друзьями больше 10 минут. Меня отвезли в больницу", - рассказывает Нарбек.

Когда проверили сахар в крови, оказалось, что он в 5 раз превышает норму. По словам докторов, причиной болезни также, как и в случае с Ольгой, стал стресс. Теперь Нарбек должен тщательно следить за своим питанием.

"Мне можно все, но по чуть-чуть. Приходится мерить еду по граммам. Сладкое можно лишь если сильно захочется. Все, кроме воды, поднимает сахар в крови. Даже товары для больных диабетом", - делится молодой человек.

Как объясняет член Экспертного совета по здравоохранению при Межпарламентской Ассамблей стран СНГ Марина Шипулина, сахарный диабет развивается, потому что поджелудочная железа в какой-то момент перестает вырабатывать инсулин.

"Причин этому может быть множество: плохая экология, нездоровое питание, стресс. Особо трепетно к своему здоровью следует относиться тем, у кого в роду уже были диабетики", - рассказывает специалист.

По ее словам, у сахарного диабета есть и весьма характерные симптомы: жажда, быстрая утомляемость, сухость кожи, поражение слизистой, например, стоматиты. Иногда болезнь принимает особенно коварные формы и долгое время никак себя не проявляет.

"Существует такое понятие, как скрытый диабет. Человек может болеть им уже 10-15 лет и даже не подозревать об этом! Потом у него вдруг случается инфаркт или резко падает зрение. Иногда у него портятся сосуды ног и начинается гангрена", - рассказывает Шипулина.

Президент Диабетической и эндокринологической ассоциации Кыргызстана Светлана Мамутова отметила, что у населения Кыргызстана ежегодные анализы крови на сахар так и не вошли в привычку.

"Сейчас в стране зарегистрировано 55 тысяч больных сахарным диабетом. Но это только те люди, которые знают свой диагноз. Мы проводили исследование: определяли уровень сахара крови в разных ведомствах, например, в Жогорку Кенеше, Бишкекском Городском Кенеше. Оказывалось, что повышенный сахар был у каждого десятого проверенного", - отмечает Мамутова.

Она подчеркнула, что в Кыргызстане диабетики вынуждены сталкиваться и с финансовыми трудностями. Так, полное бесплатное обеспечение лекарствами получают лишь пациенты с диабетом первого типа - как правило, это лица молодого возраста, у которых инсулин не вырабатывается вообще. Таковых немного - лишь 5 процентов от всех заболевших.

"С инсулиновыми инъекциями перебоев нет уже давно, они у нас самого лучшего качества от мировых производителей. Шприцы тоже бесплатные. А вот пациенты с диабетом второго типа таблетки чаще всего вынуждены покупать за свой счет, особенно в регионах. Самые дешевые обходятся в 200 сомов за месяц", - рассказала эксперт.

Также в копеечку обходятся глюкометры и тест-полоски, позволяющие в домашних условиях измерять уровень сахара в крови. И хотя по закону их должны раздавать бесплатно, государство не может этого себе позволить, поэтому большая часть расходов ложится на самих пациентов.

"Самые дешевые тест-полоски стоят около 700 сомов за упаковку. Ее хватает только на 10 дней. Сейчас часть расходов компенсируется за счет бюджета, но государство готово оплачивать только 200 штук тест-полосок в год, а некоторым требуется аж по 5 в день. Сам же глюкометр стоит около 100 долларов", - объясняет Светлана Мамутова.

Член Экспертного совета по здравоохранению при Межпарламентской Ассамблей стран СНГ Марина Шипулина уверена, что эта проблема должна решаться совместными усилиями на всем постсоветском пространстве. Так на 12 мая в Бишкеке запланирован Саммит диабетических ассоциаций восточно-европейских стран и СНГ "Единство во благо".

"Этот вопрос должен решаться на государственном уровне. Если решить проблемы дискриминации больных диабетом, обеспечить квалифицированную помощь и диагностику заболевания на ранней стадии, то это станет для государства и экономически выгодным, ведь человек с таким диагнозом может полноценно работать, заводить семьи и доживать до преклонных лет. Профилактика всегда намного дешевле, чем лечение", - отметила она.

По ее словам, нужно также открывать школы диабета - это когда доктора и медсестры учат группы пациентов, как управлять своим заболеванием. Таким образом граждане могут самостоятельно делать себе инъекции, следить за питанием и физическими нагрузками.