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Иса Омуркулов: Минэкономики занимается банкротством, а не развитием госпредприятий

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/isa-om...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425509-ru.html

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12 мая 2017, 13:35       Комментарии

Депутат парламента Иса Омуркулов раскритиковал работу Министерства экономики КР. Свои доводы нардеп озвучил в ходе фракционного заседания в Жогорку Кенеше.
На повестку дня был вынесен вопрос о создании открытого акционерного общества "Национальный холдинг". В ходе обсуждения депутат Осмонбек Артыкбаев подчеркнул, что для развития государственных предприятий необходимо разработать программу.
"На протяжении многих лет мы говорим о том, что надо делать, однако на деле положительных результатов нет. До сих пор не проведена оценка госпредприятий. Необходимо капитализировать предприятия и поднимать их цену", — цитирует Артыкбаева пресс-служба Жогорку Кенеша.
Депутат Анвар Артыков, указав на слова главы Фонда по управлению государственным имуществом Болсунбека Казакова о том, что руководители госпредприятий — слабые кадры, напомнил, что ФУГИ сам их назначает.
"Если недобросовестные руководители разбазаривают имущество, о каких доходах можно говорить", — подчеркнул нардеп.
Лидер фракции Иса Омуркулов, в свою очередь, отметил, что в последние десятилетия государственные предприятия были разграблены и оставлены с долгами, работа по инвентаризации государственной собственности началась недавно.
"Создание Национального холдинга — это хорошая идея, однако кто будет регулировать его деятельность? Фонд по управлению государственным имуществом или Министерство экономики КР? Минэкономики стало заниматься только ликвидацией и банкротством госпредприятий, а не вопросами их развития. Если так и дальше пойдет, мы потерям и рентабельные компании",-цитирует Ису Омуркулова пресс-служба ЖК КР.

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