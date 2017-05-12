Иса Омуркулов: Минэкономики занимается банкротством, а не развитием госпредприятий

12 мая 2017, 13:35 Комментарии

Депутат парламента Иса Омуркулов раскритиковал работу Министерства экономики КР. Свои доводы нардеп озвучил в ходе фракционного заседания в Жогорку Кенеше.

На повестку дня был вынесен вопрос о создании открытого акционерного общества "Национальный холдинг". В ходе обсуждения депутат Осмонбек Артыкбаев подчеркнул, что для развития государственных предприятий необходимо разработать программу.

"На протяжении многих лет мы говорим о том, что надо делать, однако на деле положительных результатов нет. До сих пор не проведена оценка госпредприятий. Необходимо капитализировать предприятия и поднимать их цену", — цитирует Артыкбаева пресс-служба Жогорку Кенеша.

Депутат Анвар Артыков, указав на слова главы Фонда по управлению государственным имуществом Болсунбека Казакова о том, что руководители госпредприятий — слабые кадры, напомнил, что ФУГИ сам их назначает.

"Если недобросовестные руководители разбазаривают имущество, о каких доходах можно говорить", — подчеркнул нардеп.

Лидер фракции Иса Омуркулов, в свою очередь, отметил, что в последние десятилетия государственные предприятия были разграблены и оставлены с долгами, работа по инвентаризации государственной собственности началась недавно.

"Создание Национального холдинга — это хорошая идея, однако кто будет регулировать его деятельность? Фонд по управлению государственным имуществом или Министерство экономики КР? Минэкономики стало заниматься только ликвидацией и банкротством госпредприятий, а не вопросами их развития. Если так и дальше пойдет, мы потерям и рентабельные компании",-цитирует Ису Омуркулова пресс-служба ЖК КР.