В Баткенской области 6 охотников нарушили границу, потеряв ориентир

12 мая 2017, 13:13 Комментарии

В Баткенской области шестеро охотников задержаны за нарушение режима государственной границы. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.

По данным ведомства, 11 мая пограничники заставы "Катран" на перевале Ак-Суу Лейлекского района обнаружили троих охотников. В ходе их задержания были изъяты гладкоствольное оружие и патроны.

Затем во время доставки задержанных на заставу для проведения опроса в районе села Озгоруш были замечены еще три человека с ружьями, которые также направлялись для проведения охоты на неположенном участке. Всего пограничниками были изъяты 6 единиц охотничьего оружия и 64 патрона.

В настоящее время оформляются соответствующие документы, после которого нарушители будут переданы сотрудникам территориального подразделения МВД КР, отметили в пресс-службе ГПС КР.