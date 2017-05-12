 
Доллар США: 67.9700 (+0.2374) 
Евро: 73.9378 (+0.3091) 
Золото: 39.26 $/гр (-0.06) 
Серебро: 0.53 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Какую помощь получили пострадавшие от схода оползня в Ошской областиКакую помощь получили пострадавшие от схода оползня в Ошской областиЕБРР выделит порядка 22 млн евро и 7 млн долларов на водоснабжение 4 городов КРЕБРР выделит порядка 22 млн евро и 7 млн долларов на водоснабжение 4 городов КР

В Баткенской области 6 охотников нарушили границу, потеряв ориентир

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359700_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425508-ru.html

Похожие новости

Какую помощь получили пострадавшие от схода оползня в Ошской области

ГПС КР: В приграничной полосе задержаны 6 охотников

Вооруженные охотники задержаны за нарушение госграницы в Баткенской области

В Нарынской области зафиксировано землетрясение

В Нарынской области вечером 11 мая произошло землетрясение силой 3 балла в эпицентре

12 мая 2017, 13:13       Комментарии

В Баткенской области шестеро охотников задержаны за нарушение режима государственной границы. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.
По данным ведомства, 11 мая пограничники заставы "Катран" на перевале Ак-Суу Лейлекского района обнаружили троих охотников. В ходе их задержания были изъяты гладкоствольное оружие и патроны.
Затем во время доставки задержанных на заставу для проведения опроса в районе села Озгоруш были замечены еще три человека с ружьями, которые также направлялись для проведения охоты на неположенном участке. Всего пограничниками были изъяты 6 единиц охотничьего оружия и 64 патрона.
В настоящее время оформляются соответствующие документы, после которого нарушители будут переданы сотрудникам территориального подразделения МВД КР, отметили в пресс-службе ГПС КР.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум