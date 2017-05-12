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Какую помощь получили пострадавшие от схода оползня в Ошской области

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359703_ka...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425507-ru.html

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12 мая 2017, 13:17       Комментарии

После схода оползня в селе Аюу Узгенского района Ошской области Красный Полумесяц КР совместно с Клубом инициативной молодежи Ошской области запустил акцию по сбору финансовых средств и гуманитарной помощи пострадавшим семьям.
Собранного хватило, чтобы передать пятерым семьям из села Аюу, потерявшим своих родных, гуманитарную помощь, а также распределить по 10 тысяч сомов.
Кроме того, шесть семей из села Кысык Алма получили по 8 350 сомов, а также нескоропортящиеся продукты питания. Собранная в ходе акции провизия была передана и переселенным жителям села Курбу Таш, где также сошел оползень.
Отметим, что сотрудники Общества Красного Полумесяца КР выезжали в Узгенский район, где произошли оползни, для проведения оценки ситуации, а также определения нужд пострадавших. 85 жителей пострадавших сел были перевезены в палатки МЧС КР. А международная организация предоставила населению необходимую помощь в виде брезентов, канистр для воды, кухонных наборов и постельных принадлежностей. Всего было роздано 60 комплектов.
Напомним, в результате оползня, сошедшего 29 апреля в 6.50 утра на жилые дома в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области, погибли 24 человека.
Вечером того же дня в селе Курбу-Таш Узгенского района сошедший оползень накрыл еще три дома.
В ходе поисково-спасательной операции были обнаружены тела 8 погибших.
С согласия родственников погибших граждан, а также с учетом фатвы (религиозного предписания), подготовленной Советом улемов Кыргызской Республики по вопросу захоронения граждан, принято решение о прекращении работ по поиску 18 тел погибших с 15.00 4 мая.

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