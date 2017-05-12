Какую помощь получили пострадавшие от схода оползня в Ошской области

12 мая 2017, 13:17 Комментарии

После схода оползня в селе Аюу Узгенского района Ошской области Красный Полумесяц КР совместно с Клубом инициативной молодежи Ошской области запустил акцию по сбору финансовых средств и гуманитарной помощи пострадавшим семьям.

Собранного хватило, чтобы передать пятерым семьям из села Аюу, потерявшим своих родных, гуманитарную помощь, а также распределить по 10 тысяч сомов.

Кроме того, шесть семей из села Кысык Алма получили по 8 350 сомов, а также нескоропортящиеся продукты питания. Собранная в ходе акции провизия была передана и переселенным жителям села Курбу Таш, где также сошел оползень.

Отметим, что сотрудники Общества Красного Полумесяца КР выезжали в Узгенский район, где произошли оползни, для проведения оценки ситуации, а также определения нужд пострадавших. 85 жителей пострадавших сел были перевезены в палатки МЧС КР. А международная организация предоставила населению необходимую помощь в виде брезентов, канистр для воды, кухонных наборов и постельных принадлежностей. Всего было роздано 60 комплектов.

Напомним, в результате оползня, сошедшего 29 апреля в 6.50 утра на жилые дома в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области, погибли 24 человека.

Вечером того же дня в селе Курбу-Таш Узгенского района сошедший оползень накрыл еще три дома.

В ходе поисково-спасательной операции были обнаружены тела 8 погибших.

С согласия родственников погибших граждан, а также с учетом фатвы (религиозного предписания), подготовленной Советом улемов Кыргызской Республики по вопросу захоронения граждан, принято решение о прекращении работ по поиску 18 тел погибших с 15.00 4 мая.