12 мая 2017, 13:20 Комментарии

Накануне, 12 мая в посольстве Республики Казахстан в Бишкеке отметили 25-ю годовщину Вооруженных сил Казахстана.

Военный атташе Минобороны РК при посольстве Ержан Ермекбаев отметил, что Вооруженные силы РК прошли большой путь от формирования первых воинских частей до нынешней современной системы национальной обороны и безопасности.

"Оснащенность современным оружием и техникой, профессионализм командиров, высокий уровень боевой подготовки и выучки личного состава – на сегодня это те качества, которые присущи нашим Вооруженным силам. В рамках задуманной модернизации военного комплекса Казахстан решает задачи и по развитию наукоемких производств, трансферту современных технологий в отечественную оборонную промышленность. С 1 июня 2017 года денежное довольствие личному составу Вооруженных сил увеличено на 25%, правительство РК активно реализовывает целевую программу обеспечения военнослужащих жильем до 2020 года.

В тоже время Республика Казахстан ни одно государство мира не рассматривает своим потенциальным противником. Главными целями нашей оборонной политики являются укрепление международной и региональной безопасности, внутриполитической стабильности в стране, предотвращение военных конфликтов и поддержание готовности Вооруженных сил к защите родины и ее союзников", - сказал Ермекбаев.

Он отметил, что немаловажное место в реализации оборонной политики РК принадлежит сотрудничеству с Кыргызстаном. "Республика Казахстан искренне заинтересована в укреплении обороноспособности КР, в связи с чем мы оказываем помощь в подготовке военных кадров и специалистов для армии, предоставляем военно-техническую помощь", - добавил военный атташе.

В свою очередь заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил КР Нурлан Чомоев отметил, что сегодня благодаря обоюдной заинтересованности и стремлению к конструктивному диалогу, между вооруженными силами Кыргызстана и Казахстана установились дружественные и теплые отношения.

"Мы с уверенностью можем сказать о достигнутых высоких результатах двустороннего военного сотрудничества в военно-техническом сотрудничестве, подготовке военных кадров, а также проведении совместных учений. Казахстан для нас является не просто союзником, но и братским государством. Уверен, что наши совместные усилия по развитию военного сотрудничества внесут значительный вклад в решение вопросов сохранения региональной и международной безопасности", - заявил чиновник.