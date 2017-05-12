"Огненные шары с неба": мистик предрек начало Третьей мировой 13 мая

12 мая 2017, 13:28 Комментарии

13 мая 2017 года, то есть уже в эту субботу, Дональд Трамп развяжет Третью мировую. Такое скандальное пророчество на днях опубликовал британский таблоид со ссылкой на послание португальского мистика Горацио Вильегаса.

"Я видел огненные шары, падающие с неба. Люди бегали вокруг, пытаясь спрятаться от разрушений. Я считаю, что это были символы ядерных ракет, которые будут падать на города и людей во всем мире", - цитирует мистика НТВ.

Вильегас - фигура загадочная. В интернете нет ни одной его фотографии. Журналисты разных стран давно пытаются разыскать предсказателя, но тщетно. При этом можно купить его книги по религии, мистике и парапсихологии. А еще по Сети гуляют слухи, что еще в 2015-м Вильегас предсказал победу Трампа на президентских выборах и его удары по Сирии.

13 мая провидец назвал не случайно. Именно в этот день ровно 100 лет назад, согласно поверью, трем маленьким пастушкам недалеко от португальского городка Фатима явилась Богоматерь, которая предсказала конец Первой мировой войны и начало Второй. С тех пор Фатима стала местом паломничества, а 13 мая - особой для христиан датой.