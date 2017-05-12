Атамбаев: Недра земли необходимо защищать в разрезе национальных интересов

12 мая 2017, 13:35 Комментарии

Алмазбек Атамбаев сегодня, 12 мая, принял председателя государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбека Зилалиева. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе встречи глава государства был проинформирован о принимаемых мерах по дальнейшему повышению прозрачности процессов в горнодобывающей отрасли и ликвидации коррупционных рисков, привлечению инвестиций и расширению геологоразведочных работ.

Касаясь вопросов деятельности крупных добывающих предприятий в стране, Зилалиев рассказал президенту о ходе переговоров с канадской компанией "Центерра" по урегулированию имеющихся экологических вопросов и продвижению экономических интересов Кыргызстана в проекте "Кумтор".

Алмазбек Атамбаев подчеркнул необходимость защиты национальных интересов для эффективного и рационального использования природных богатств в интересах страны и ее граждан, а также обеспечения прозрачности в работе горнорудных компаний.