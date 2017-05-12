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9 мая в Голландии прошла Официальная церемония в честь погибших Советских солдат во Второй Мировой Войне

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/9-maia-v-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425503-ru.html

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12 мая 2017, 13:13       Комментарии

Бишкек, 12 мая /кабар/. В Голландии городе Амерсфоорт 9 мая 2017 в 11:00 проходила Памятная церемония, посвященная 72 годовщине Второй Мировой Войны. Организаторами этого мероприятия были Российское посольство в Нидерландах, сообщает пресс-служба Ассоциации "Замандаш".
Официально приглашенными гостями были: дипломатические ведомства Беларуссии, Армении, Казахстан, Азербаржан и Америки, Военные аташе из различных стран мира, мэры городов Голландии, голландские ветераны войны, "Советское поле славы", организации связанные с поиском пропавших на войне, а также бизнес представитель из Кыргызстана.
В рамках данного мероприятия прошел "Бессмерный полк" , в котором приняли участие все представители бывшего Советского Союза, проживающие в Голландии.
Присутствующие склонили головы над могилами Советских солдат, почтив их память минутой молчания. Участники церемонии возложили венки/ цветы к памятнику "Rusthof".
На "Советском Поле Славы" похоронены 865 советских воинов, погибших и взятых в плен во ВОВ, среди них 101 советских солдат были уроженцы из бывшего Советского Узбекистана и Центральной Азии. Они были захвачены в плен немецкими войсками в начале 1941 года под Смоленском и доставлены в Германию в концлагеря, и оттуда позже в Голландию, где немцы в городе Амерсфоорт имели концлагерь для пленных, захваченных со всех регионов Европы.
"77 погибших входили в группу из 101 советского военнопленного, в основном из Узбекистана, которые в 1941 были привезены в Амерсфорт в качестве живого материала. Один лишь вид кучки оборванцев с раскосыми глазами должен был убедить или запугать голландский народ, а особенно коммунистов в нашей стране, встать на сторону нацистской Германии в борьбе с большевизмом", - отметил Ремко Рейдинг (исследователь, занимающийся поиском погибших солдат из разных регионов бывшего Советского Союза).
Представитель ТПП КР в Королевстве Нидерландов и Голландско-Кыргызский Деловой Совет Кошоева Жаркына отметила, что " Война унесла миллионы жизней представителей различных национальностей, всех стран мира, и в этот день мы собрались, чтобы почтить память воинов, отдавших жизни за мирное существование между всеми народами на планете. Память об их подвиге и стойкости останется в наших сердцах навсегда".

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