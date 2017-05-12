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Фестиваль здоровья "Повсюду и для всех"

Источник:
http://kabar.kg/news/festival-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425502-ru.html

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12 мая 2017, 13:22       Комментарии

Бишкек, 12 мая /Кабар/. Всемирный День Красного Креста и Красного Полумесяца проводится ежегодно 8 –мая . В этом году этот День пройдет 12 мая под лозунгом "Повсюду и для всех", сообщает пресс-служба НОКП КР.
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В этом году исполняется 154 года возникновения идеи создания Красного Креста и Красного Полумесяца. В Кыргызстане, Красный Полумесяц зародился в 1926 году и существует по сегодняшний день, предоставляя гуманитарную и социальную помощь жителям Кыргызской Респблики.
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Красный Полумесяц Кыргызстана приглашает всех празднование знаменательной даты - Всемирного дня Красного Креста и Красного Полумесяца, на Фестивале Здоровья, который пройдет сегодня, 12 мая в 17.00 в Парке Победы им.Д.Асанова!!!
На мероприятии будут представлены различные познавательные и досуговые станции. Станции по обучению навыкам оказания первой помощи при чрезвычайных происшествиях, измерения давления, сахара в крови, подготовка к стихийным бедствиям. Также будут мастер-классы от наших подопечных бабушек – вязание, калланетика; мастер-класс от наших партнеров – танцевальной группы "РиО"; для детей родители найдут много интересного и познавательного – контактный зоопарк, рисование и лепка, цирковые постановки; аквагримм; наши партнеры "ДОДОпицца" покажут мастер-класс по изготовлению различных пицц.Ну и конечно же будут песни и танцы: для вас выступит джаз-группа "Соленые орешки", для детей будет настоящее огненное шоу.
"Мы будем рады каждому гостю!
Приходите на Фестивль Здоровья и отпразднуем День Рождения Красного Креста и Красного Полумесяца!", - говорится в сообщении организации.

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