На пункте пропуска "Достук-автодорожный" состоялись совместные показные занятия по пресечению незаконного перемещения наркотиков (ФОТО)

12 мая 2017, 13:32 Комментарии

Бишкек, 12 мая /Кабар/. Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 12 мая 2017 г. в пункте пропуска "Достук-автодорожный" на кыргызско-узбекской государственной границе состоялось совместное показное занятие по теме "Действия личного состава контрольно – пропускного пункта и государственных контрольных органов по обнаружению и пресечению фактов незаконного перемещения наркотических средств через кыргызско-узбекскую государственную границу".

За ходом мероприятия наблюдали представители проекта УНП ООН в Кыргызской Республике и Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Занятие было организовано в рамках регионального проекта Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Кыргызстане "Противодействие трафику опиатов из Афганистана через северный маршрут путем усиления потенциала основных контрольно-пропускных пунктов и создания офисов пограничного взаимодействия", который предусматривает противодействие незаконному обороту наркотиков и организованной преступности, укрепление доверия между странами региона с помощью усиления потенциала взаимодействия силовых структур, имеющих свои подразделения на границе.

В мероприятии приняли участие личный состав КПП "Достук-автодорожный" ГПС КР, сотрудники ГТС и МВД КР, которые продемонстрировали порядок взаимодействия в случае возникновения внештатных ситуаций на КПП.

В ходе занятия отрабатывались два сценария. По первому сценарию в ходе специального досмотра автотранспорта, следовавшего из Кыргызстана в Узбекистан, совместным таможенным и пограничным нарядом в багажном отсеке было обнаружено наркотическое вещество, предположительно гашиш (пыльца).

В ходе отработки второго сценария пограничники задержали гражданку, в ручной клади которой были спрятаны спрессованные свертки с порошкообразным веществом белого цвета, предположительно героином.

Благодаря согласованным действиям пограничников и сотрудников взаимодействующих структур нарушители госграницы были задержаны и переданы сотрудникам МВД КР, которые в свою очередь продолжили работу до логического завершения.

В первом квартале 2017 г. через государственную границу Кыргызской Республики были пропущены более 3 400 000 человек, около 220 000 транспортных средств. В указанный период были задержаны 43 нарушителя государственной границы и 55 нарушителей режима госграницы. В первые три месяца 2017 г. были выявлены 1190 человек с неисправными документами, 13 человек депортированы.