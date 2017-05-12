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Депутат интересуется у главы Нацбанка, не приведет ли его высказывание о легализации марихуаны к включению Кыргызстана в серые и черные списки ФАТФ

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425500-ru.html

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12 мая 2017, 12:14       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Торобай Зулпукаров (СДПК) интересуется у главы Национального банка Толкунбека Абдыгулова, не приведет ли его высказывание о легализации марихуаны к включению Кыргызстана в серые и черные списки ФАТФ. Об этом он спросил 12 мая на заседании парламентской фракции.
Председатель Нацбанка ответил, что это была шутка. "Конкуренция большая. Любая страна, которая хочет развиваться, должна прибегать к различным мерам. Это неудачная шутка, но она привлекла много внимания", - отметил Т.Абдыгулов.
Мурадыл Мадеминов в свою очередь посоветовал главе банка в следующий раз сказать, чтобы заставили голову думать.

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