Депутат интересуется у главы Нацбанка, не приведет ли его высказывание о легализации марихуаны к включению Кыргызстана в серые и черные списки ФАТФ

12 мая 2017, 12:14 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Торобай Зулпукаров (СДПК) интересуется у главы Национального банка Толкунбека Абдыгулова, не приведет ли его высказывание о легализации марихуаны к включению Кыргызстана в серые и черные списки ФАТФ. Об этом он спросил 12 мая на заседании парламентской фракции.

Председатель Нацбанка ответил, что это была шутка. "Конкуренция большая. Любая страна, которая хочет развиваться, должна прибегать к различным мерам. Это неудачная шутка, но она привлекла много внимания", - отметил Т.Абдыгулов.

Мурадыл Мадеминов в свою очередь посоветовал главе банка в следующий раз сказать, чтобы заставили голову думать.