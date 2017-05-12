Депутат Е.Строкова потребовала "нормального отношения" к себе во фракции СДПК

12 мая 2017, 13:28 Комментарии

Депутаты фракции СДПК 12 мая решили вынести законопроект о переводе школ на 5-дневное обучение на заседание Жогорку Кенеша.

Сначала они проголосовали за то, чтобы не заслушивать доклад инициаторов, а затем начали задавать вопросы.

Во время обсуждения разгорелся спор между членами фракции, поддерживающими и выступающими против проекта закона.

"Если бы вы выслушали доклад, то всех этих вопросов не было бы", - заявила докладчик Евгения Строкова.

Она отметила, что инициаторы изучили вопрос перед разработкой проекта закона. "Но иногда, когда я слушаю другие законы, у меня тоже появляется ощущение, что никакого изучения данного вопроса не происходит. Мы изучали этот вопрос, поэтому пришли к такому мнению. Это все не спонтанно. И, конечно, многие мне нравятся. Но прошу нормального отношения к себе, тем более во фракции. Мне тоже многие не нравятся. Я тоже могу так же, просто это было изначально заметно, когда Мурадыл Ганыевич, или как его там по отчеству, вот так вот поступил. Я его нелюбовь воспринимаю за честь. Не хочу таким людям нравится", - заявила парламентарий.

"Евгения Григорьевна, не надо плакать", - обратился к ней лидер фракции Иса Омуркулов.

Асылбек Жээнбеков отметил, что в споре рождается истина и это позволит принять качественный законопроект. "То, что спор идет, не надо обижаться. Наоборот. Мы вас уважаем. Мы же сначала хотели без обсуждения одобрить проект, поэтому доклад не слушали, но потом вопрос за вопросом произошло то, что произошло. Но когда идет спор по законопроекту, надо радоваться. Мы всегда были дружны. Такие споры на пользу, чтобы быть готовыми к заседаниям комитетов и парламента", - добавил депутат и предложил вынести проект на обсуждение палаты.