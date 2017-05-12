Ты ее изнасиловал — женщины требовали с таксиста деньги, угрожая милицией

12 мая 2017, 13:05 Комментарии

БИШКЕК, 12 мая - Sputnik. В Джалал-Абадской области задержана группа женщин, подозреваемых в вымогательстве денег за вымышленное изнасилование одной из них, сообщили региональному корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе УВД региона.

В конце апреля в милицию обратился местный таксист, сообщивший, что у него вымогают деньги. Мужчина рассказал, что подвозил малознакомую гражданку, когда его авто остановили две женщины и заявили, что обратятся в правоохранительные органы, поскольку он изнасиловал их родственницу. Незнакомки отобрали у таксиста все имеющиеся документы, включая водительское удостоверение и техпаспорт (свидетельство о регистрации транспортного средства), пообещав вернуть их, когда тот принесет им 15 тысяч сомов.

На основании собранных материалов было возбуждено уголовное дело по статье 170 "Вымогательство" Уголовного кодекса КР. После передачи вымогаемой суммы злоумышленницам их задержали с поличным. При проведении личного досмотра в присутствии понятых у подозреваемых обнаружили ранее помеченные 15 тысяч сомов.

Одной из женщин 34 года, второй 40 лет, ранее она была судима за хулиганство. Обе - уроженки Джалал-Абадской области. Третьей задержанной 39 лет, она уроженка Узбекистана. Одна подозреваемая решением суда заключена под стражу, две другие взяты под домашний арест.

В УВД сообщили, что преступление было спланировано и организовано, каждой злоумышленнице отводилась своя роль. В настоящее время проверяется причастность задержанных к аналогичным преступлениям.