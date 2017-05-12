Сооронбай Жээнбеков наказал министров за плохую работу по предупреждению и ликвидации ЧС

12 мая 2017, 12:58 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков объявил дисциплинарные взыскания руководителям ряда государственных органов за недостаточную работу по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Сооронбай Жээнбеков сегодня, 12 мая, на заседании правительства Кыргызской Республики объявил дисциплинарные взыскания руководителям ряда государственных органов за недостаточную работу по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в стране.

Так, выговор объявлен: первому заместителю полномочного представителя правительства в Ошской области Ахмаджану Махамадову, первому замакима Узгенского района Алишеру Бакыеву, его коллеге Ибадат Мырзаибраимовой, а также заместителю акима Сузакского района Торогелди Туркбаеву. Кроме того, выговоры объявлены министру чрезвычайных ситуаций КР Кубатбеку Боронову, главе Минтрансдора Жамшитбеку Калилову и министру финансов Адылбеку Касымалиеву.

Замечания объявлены министру здравоохранения Талантбеку Батыралиеву, главе Минобразования Гульмире Кудайбердиевой, министру труда и социального развития Таалайкуль Исакуновой, полномочному представителю правительства в Ошской области Таалайбеку Сарыбашеву и председателю правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Айбеку Калиеву.

Кроме того, Фонду по управлению государственным имуществом поручено за слабую работу освободить от занимаемой должности председателя правления ОАО "Государственная Страховая Организация" Бакыта Жумашева.

Напомним, с 29 апреля по 3 мая текущего года премьер-министр Сооронбай Жээнбеков находился с рабочей поездкой в Ошской и Джалал-Абадской областях, где ранее произошли природные катаклизмы. Глава правительства посетил места стихийных бедствий, встретился с местными жителями и проинспектировал работу соответствующих государственных органов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных происшествий.

3 мая 2017 года в городе Ош на селекторном совещании премьер-министром поручил Аппарату правительства в десятидневный срок провести детальный анализ и внести соответствующие предложения по невыполненным ранее поручениям со стороны государственных органов по профилактике чрезвычайных происшествий.