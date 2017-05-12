В Татарстане изобрели телефонную сеть, которую нельзя прослушать

12 мая 2017, 13:18 Комментарии

Единственная в СНГ многоузловая квантовая сеть запущена в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба университета информационных технологий, механики и оптики Санкт-Петербурга.

Сообщается, что группа ученых из Казанского квантового центра КНИТУ-КАИ и университета ИТМО успешно запустила первую в России и СНГ многоузловую квантовую сеть в полном режиме. Проект полностью основан на российских разработках, которые по своим техническим характеристикам не уступают передовым зарубежным аналогам, а по ряду параметров превосходят их.

«Квантовые коммуникации гарантируют абсолютную неуязвимость линий связи для хакерских атак. В отличие от математических алгоритмов шифрования, даже самый сложный из которых можно "раскусить". В системе квантовых коммуникаций на защиту данных встают фундаментальные законы квантовой физики. Носителями информации здесь выступают одиночные фотоны, которые необратимо изменяются при любой попытке перехвата сигнала. Таким образом, пользователь мгновенно узнает о вторжении в канал. Технологии квантовой связи лягут в основу инфраструктуры сетевой безопасности будущего, а в перспективе интегрируются в концепцию "Интернета вещей", что кардинально изменит повседневный технологический уклад.

В университете ИТМО отмечают, что над развитием данных технологий работают ученые ведущих стран мира. Крупнейшие многоузловые квантовые сети созданы в США, Европе, Японии и Китае.

"Данный проект создает базу для развития национальной инфраструктуры квантовых коммуникаций. Разрабатываемая технология ляжет в основу распределенных защищенных сетей нового поколения: если раньше операторы обеспечивали исключительно доставку данных, то теперь они смогут предоставлять клиентам и сервисы защищенной передачи данных, формируя многопользовательскую доверенную среду. Это будет достигнуто с помощью масштабирования предлагаемого нами решения и формирования стандартов в области квантовой связи. Дальнейшие планы развития казанской сети идут в двух направлениях: во-первых, совершенствование параметров квантового канала (скорости, дальности и других), а во-вторых, стыковка и развитие на его основе самых разных информационных сервисов – от центров обработки данных и систем, обеспечивающих бесперебойную работу различных объектов городского хозяйства, до мобильной связи и, например, мессенджеров", – пояснил руководитель лаборатории квантовой информатики университета ИТМО Артур Глейм.