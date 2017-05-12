В странах СНГ появится единая база террористов и экстремистов

12 мая 2017, 13:20 Комментарии

Руководители тюремных ведомств стран СНГ приняли решение о создании единой базы данных осужденных за тяжкие преступления. Об этом сообщают российские СМИ.

Данное решение было принято на заседании Совета руководителей пенитенциарных служб государств-участников СНГ, которое прошло в Минске. На встрече также присутствовал председатель ГСИН КР Таалайбек Жапаров.

По словам заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерия Максименко, подобная база может быть создана в течение полугода. В первую очередь такие списки нужны, чтобы отслеживать террористов и экстремистов.

"Создание общих информационных баз данных по террористам, экстремистам, а также осужденным за иные тяжкие преступление — это один из важных проектов совета. У таких людей не должно быть возможности после освобождения спокойно пересекать границы наших стран, без учета и контроля, и продолжать свою преступную деятельность",- сказал Валерий Максименко.

Он отметил, что сейчас трудно проверить биографию иностранца, приехавшего в Россию работать. Уже были случаи, когда мигранты покупали справки об отсутствии судимости.

"Узнать тюремную историю человека официальным путем по международным каналам хоть и можно, но сложно. Пока запрос уйдет, пока придет — пройдет время. Да и по каждому мигранту письма писать не будешь. Спасти положение должна единая база данных. Также принято решение о более тесном сотрудничестве в вопросе борьбы с терроризмом пенитенциарных служб с Антитеррористическим центром СНГ. В центре уже стоят на учете более 7 тыс. человек, разыскиваемых за терроризм и наемничество", — отметил Максименко.

Ранее представители тюремных служб некоторых стран СНГ предлагали включить в общую базу данных не только имена осужденных и отпечатки пальцев, но также ДНК или какую-либо биометрическую информацию, позволяющую вычислить преступника, скажем, по глазам.