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В странах СНГ появится единая база террористов и экстремистов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-stra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425495-ru.html

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Спортсмены из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами

Спортсмены из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами

12 мая 2017, 13:20       Комментарии

Руководители тюремных ведомств стран СНГ приняли решение о создании единой базы данных осужденных за тяжкие преступления. Об этом сообщают российские СМИ.
Данное решение было принято на заседании Совета руководителей пенитенциарных служб государств-участников СНГ, которое прошло в Минске. На встрече также присутствовал председатель ГСИН КР Таалайбек Жапаров.
По словам заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерия Максименко, подобная база может быть создана в течение полугода. В первую очередь такие списки нужны, чтобы отслеживать террористов и экстремистов.
"Создание общих информационных баз данных по террористам, экстремистам, а также осужденным за иные тяжкие преступление — это один из важных проектов совета. У таких людей не должно быть возможности после освобождения спокойно пересекать границы наших стран, без учета и контроля, и продолжать свою преступную деятельность",- сказал Валерий Максименко.
Он отметил, что сейчас трудно проверить биографию иностранца, приехавшего в Россию работать. Уже были случаи, когда мигранты покупали справки об отсутствии судимости.
"Узнать тюремную историю человека официальным путем по международным каналам хоть и можно, но сложно. Пока запрос уйдет, пока придет — пройдет время. Да и по каждому мигранту письма писать не будешь. Спасти положение должна единая база данных. Также принято решение о более тесном сотрудничестве в вопросе борьбы с терроризмом пенитенциарных служб с Антитеррористическим центром СНГ. В центре уже стоят на учете более 7 тыс. человек, разыскиваемых за терроризм и наемничество", — отметил Максименко.
Ранее представители тюремных служб некоторых стран СНГ предлагали включить в общую базу данных не только имена осужденных и отпечатки пальцев, но также ДНК или какую-либо биометрическую информацию, позволяющую вычислить преступника, скажем, по глазам.

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