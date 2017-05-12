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Французский десантный катер сорвал международные учения, сев на мель

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359706_fr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425494-ru.html

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12 мая 2017, 12:43       Комментарии

Многонациональные морские учения с участием четырех стран - США, Великобритании, Франции и Японии - оказались приостановлены из-за ЧП, произошедшего с французским судном, которое должно было принимать в них участие. Инцидент произошел у острова Гуам, сообщает NewsRu.com со ссылкой на AP.
Французский десантный катер сел на мель, рассказал журналистам начальник штаба американских ВМС в этом регионе капитан Джефф Граймс. По его словам, в связи с ЧП был отдан приказ приостановить все операции, связанные с проведением маневров. Когда именно они возобновятся, пока не ясно, добавил Граймс.
В настоящее время проводится оценка ситуации. Военные взаимодействуют с другими службами и ведомствами, в частности с Береговой охраной, Агентством по охране окружающей среды Гуама, Национальным управлением по изучению океана и атмосферы и другими.
Представитель базы ВМС США на Гуаме Джефф Лэндис сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал, судно не повредило кораллы, разлива топлива не произошло.
Учения, которые должны были начаться в районе Гуама, связаны с опасениями по поводу возможного ограничения Китаем навигации судов в Южно-Китайском море. По данным AP, в маневрах должны были принимать участие два французских судна, а также вертолетоносец Mistral.
"На мель садился не Mistral. Это было меньшее по размеру десантное судно, которое размещается внутри него", - уточнил агентству ТАСС представитель американских ВМС в данном районе лейтенант Тим Горман.

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