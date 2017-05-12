Жээнбеков: Международные партнеры заинтересованы в реализации "Таза Коома"

12 мая 2017, 12:45 Комментарии

Многие международные доноры-партнеры Кыргызстана заинтересованы в реализации проекта "Таза Коом". Об этом сегодня, 12 мая, на заседании правительства заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

По словам председателя Госкомитета информационных технологий и связи Бакыта Шаршембиева, в Совет по реализации проекта войдут восемь человек. Это представитель Жогорку Кенеша, Верховного суда, Совета безопасности, экспертного и бизнес-сообществ.

Премьер-министр отметил, что проект даст толчок развитию бизнеса и услуг государственных органов.

"Проект будет развиваться через доноров, спонсоров. Всемирный банк является нашим партнером, многие международные доноры заинтересованы в реализации проекта "Таза коом". Они предлагают увеличить помощь и госорганы должны с учетом этого еще раз разработать проект", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он напомнил, что запуск проекта рассчитан на 2040 год, но с учетом краткосрочных и среднесрочных целей первые результаты должны быть уже через несколько лет.

Министры Талантбек Батыралиев и Кубатбек Боронов отметили, что для полноценной реализации проекта в структуре каждого ведомства необходимо включить должность IT-специалиста, который будет подотчетным правительству.

"Специалиста можно добавить в структуру, но на зарплату министерства никто не придет. Надо посмотреть другую зарплату и тогда будет сдвиг, иначе будут некачественные специалисты", - добавил Боронов.

"Таза Коом" - общенациональный проект по построению государства, которое служит гражданам и лучше предоставляет госуслуги. Проект запускается по инициативе президента Алмазбека Атамбаева. Он разработан для построения открытого и прозрачного государства, повышения качества жизни граждан, а также улучшения условий для бизнеса.