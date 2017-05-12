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Жээнбеков: Международные партнеры заинтересованы в реализации "Таза Коома"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359705_je...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425493-ru.html

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Эксперты-урбанисты Москвы окажут содействие в реализации проекта "Таза коом"

Экс-президент Р.Отунбаева призвала доноров внести ясность в проект "Таза коом"

12 мая 2017, 12:45       Комментарии

Многие международные доноры-партнеры Кыргызстана заинтересованы в реализации проекта "Таза Коом". Об этом сегодня, 12 мая, на заседании правительства заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.
По словам председателя Госкомитета информационных технологий и связи Бакыта Шаршембиева, в Совет по реализации проекта войдут восемь человек. Это представитель Жогорку Кенеша, Верховного суда, Совета безопасности, экспертного и бизнес-сообществ.
Премьер-министр отметил, что проект даст толчок развитию бизнеса и услуг государственных органов.
"Проект будет развиваться через доноров, спонсоров. Всемирный банк является нашим партнером, многие международные доноры заинтересованы в реализации проекта "Таза коом". Они предлагают увеличить помощь и госорганы должны с учетом этого еще раз разработать проект", - отметил Сооронбай Жээнбеков.
Он напомнил, что запуск проекта рассчитан на 2040 год, но с учетом краткосрочных и среднесрочных целей первые результаты должны быть уже через несколько лет.
Министры Талантбек Батыралиев и Кубатбек Боронов отметили, что для полноценной реализации проекта в структуре каждого ведомства необходимо включить должность IT-специалиста, который будет подотчетным правительству.
"Специалиста можно добавить в структуру, но на зарплату министерства никто не придет. Надо посмотреть другую зарплату и тогда будет сдвиг, иначе будут некачественные специалисты", - добавил Боронов.
"Таза Коом" - общенациональный проект по построению государства, которое служит гражданам и лучше предоставляет госуслуги. Проект запускается по инициативе президента Алмазбека Атамбаева. Он разработан для построения открытого и прозрачного государства, повышения качества жизни граждан, а также улучшения условий для бизнеса.

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