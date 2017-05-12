Минэкономики: С начала года экономика страны динамично развивается

12 мая 2017, 12:51 Комментарии

С начала года экономика Кыргызстана демонстрирует положительную динамику. Об этом сегодня, 12 мая, на заседании правительства заявил замминистра экономики Данияр Иманалиев.

По предварительной оценке Национального статистического комитета, за январь-март объем ВВП сложился в сумме 86,1 млрд сомов, а реальный темп роста составил 107,8%. Без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор реальный темп роста ВВП составил 103,9%. За соответствующий период 2016 года аналогичный показатель составлял 100,5%.

По его словам, экономический рост зафиксирован в сельском хозяйстве, промышленности и сфере услуг.

Так, в сельском хозяйстве объемы реально возросли на 1,5%, сфере услуг – на 0,5%, промышленности – на 35,5%. При этом в строительстве темпы роста остались на прежнем уровне и составили 100,0%.

Уровень инфляции составил 102,1% . В основном общий уровень цен формировался под влиянием роста цен на продовольственную группу товаров, ввиду их большого удельного веса в общей потребительской корзине (45,8%).