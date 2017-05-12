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С начала года товарооборот Кыргызстана со странами ЕАЭС вырос на 7,3%

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359709_s_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425491-ru.html

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Минэкономики: С начала года экономика страны динамично развивается

12 мая 2017, 13:01       Комментарии

По состоянию на 30 апреля правительство выдало льготных кредитов фермерам и фермерским хозяйствам на общую сумму 2 млрд 83 млн сомов. Об этом сегодня, 12 мая, на заседании правительства сообщил замминистра экономики Данияр Иманалиев.
По его словам, в январе-феврале 2017 года валовый объем притока денежных переводов физических лиц, осуществленных через системы переводов, составил $253,4 млн, что выше уровня аналогичного периода 2016 года на 51,1%.
Внешнеторговый оборот за январь-февраль составил $752,4 млн и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 5,9%. Экспорт товаров сократился по сравнению с январем-февралем 2016 года на 2,8% и составил $233,5 млн. При этом импортные поступления составили $518,9 млн и увеличились на 10,4%.
По данным Минэкономики, за четыре месяца внешнеторговый оборот со странами ЕАЭС сложился в объеме $331,3 млн и увеличился на 7,3%.

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