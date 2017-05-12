"KazInform": В Туркестане проходит международный форум "Тюркский мир и информационное пространство"

12 мая 2017, 12:47 Комментарии

В форуме принимают участие представители СМИ таких государств, как Кыргызстан, Азербайджан, Турция, Узбекистан, Татарстан, Башкортостан, Бельгия, Венгрия, Болгария, Молдова, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев отметил, что этот форум является одним из важных мероприятий, проводимых в рамках "Туркестан - культурная столица Тюркского мира", и призвал участников принять активное участие и обсудить проблемы информационного пространства.

Руководитель TWESCO Дархан Кыдырали зачитал участникам собрания специальное Поздравительное письмо министра информации и коммуникаций Республики Казахстан Даурена Абаева. В своем письме министр информации и коммуникаций выразил большую поддержку медиа-форуму, собравшему талантливых журналистов тюркского народа.

Состоялся обмен мнениями на такие темы, как "Создание единого телеканала в тюркских государствах" и "Вопросы обмена мнениями", где участники форума выразили мнения о будущем информационной политики.

На первом заседании, посвященном теме обмена единой информации в тюркском мире, выступили член Управления союза прессы Азербайджана, главный редактор газеты Şark Акиф Ашырлы Валиев, главный редактор узбекистанского информационного агентства "Түркістан пресс" Улугбек Асроров, главный редактор республиканской газеты "Айқын" Нурторе Жусип, главный редактор турецкого государственного информационного агентства Anadolu Ajansı Фарук Токат, ответственный секретарь главной кыргызстанской официальной газеты "Кыргыз туусу" Назарбек Байжигитов и эксперт турецкой газеты Yeniçağ Куршад Зорлу.

На сессии, которую ведет Дархан Кыдырали, участники обменялись мнениями о неполной тюркской интеграции без единой информационной политики.

На второй сессии, модератором которой является заместитель председателя агентства "Хабар" Ринат Кертаев, приняли участие руководитель проекта тюркского совета Джейхун Шахвердиев, директор телеканала TRT-Avaz Мурат Аккоч, директор компании медиа- и стратегических коммуникаций EURELIZ, главная канцелярия которого расположена в городе Брюссель, а также журналист Эли Хаджиева, заместитель директора Кыргызстанского национального информационного агентства Kabar Тынчтык Карымшаков, редактор программ турецкого телеканала NTV Ахмет Йешильтепеи, независимый блогер Айдос Сарым.

Участники второго заседания всесторонне обсудили и внесли свои предложения по вопросу создания единого телеканала тюркского мира, который предложил Глава государства Нурсултан Назарбаев на саммите в Бодруме в 2014 году.

В целях повышения эффективности обмена информацией между тюркоязычными государствами прибывшие на форум представители печатных средств массовой информации обменялись опытом, пришли к соглашению о проведении работы в тесных отношениях в будущем.

Необходимо отметить, что в ходе фундаментального мероприятия в целях награждения и стимулирования заслуг в деле пропаганды Тюркского мира для друг друга и народов мира были награждены обладатели международной Медиа-премии имени Исмаила Гаспыралы, учрежденной Международной Тюркской академией. Это эксперт турецкой газеты Yeniçağ Куршад Зорлу, известная писательница-журналист Азербайджана Аида Эйвазова, главный директор международного информационного агентства "ҚазАқпарат" Асқар Омаров, редактор программ турецкого телеканала NTV Ахмет Йешильтепе.

В 2017 году город Туркестан, являющийся колыбелью тюркских народов, был объявлен "культурной столицей тюркского мира".

В рамках этого проекта формирование единого информационного пространства тюркского мира - безусловно, укрепит единство тюркоязычных государств, сблизит народы, повлияет на формирование единой культуры и цивилизации.

В связи с этим, 12 мая 2017 года в городе Туркестан проходит международный форум журналистов "Тюркский мир и информационное пространство", который организован акиматом Южно-Казахстанской области и Международной Тюркской академией.

"Казинформ"

12.05.17