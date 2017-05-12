МВД КР: За 4 месяца зарегистрировано 47 фактов суицида несовершеннолетних

12 мая 2017, 12:39 Комментарии

Бишкек, 12 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. За 4 месяца 2017 года зарегистрировано 47 фактов суицида несовершеннолетних, тогда как в прошлом году за этот период было совершено 39 суицидов. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" рассказал начальник инспекции по делам несовершеннолетних МВД Азамат Абдрахманов.

По его словам, 29 несовершеннолетних покончили жизнь самоубийством из-за ссоры с родителями, 3 из-за болезни, 9 из-за неразделенной любви. По 3 фактам причины устанавливаются.

"Основной причиной суицида - это отношение детей с родителями. Недостаточное внимание со стороны родителей приводит к этому. Поэтому каждый родитель должен знать все о своем ребенке. Плохо работает институт семьи", - сказал он.