 
Доллар США: 67.9700 (+0.2374) 
Евро: 73.9378 (+0.3091) 
Золото: 39.26 $/гр (-0.06) 
Серебро: 0.53 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

9 мая в Голландии прошла Официальная церемония в честь погибших Советских солдат во Второй Мировой Войне9 мая в Голландии прошла Официальная церемония в честь погибших Советских солдат во Второй Мировой ВойнеТы ее изнасиловал — женщины требовали с таксиста деньги, угрожая милициейТы ее изнасиловал — женщины требовали с таксиста деньги, угрожая милицией

ЕБРР выделит порядка 22 млн евро и 7 млн долларов на водоснабжение 4 городов КР

Источник:
http://kabar.kg/news/ebrr-vyde...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425488-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке проходит первый форум городов Кыргызстана

"Asia+": США передали Таджикистану военную помощь на 6 млн долларов

В Бишкеке проходит первый Форум городов Кыргызстана

В Бишкеке стартовал первый Форум городов Кыргызстана

Городской автопарк пополнился новыми экологичными автобусами

12 мая 2017, 13:06       Комментарии

Бишкек, 12 мая /Кабар/. Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) выделит порядка 22 млн евро и 7 млн долларов на водоснабжение 4 городов Кыргызстана, сообщает пресс-служба Минэкономики КР.
По ее данным, в рамках ежегодного заседания Совета Управляющих ЕБРР, которое состоялось в Кипре, Ларнака с 9 по 12 мая 2017 года, были подписаны соглашения между Правительством Кыргызстана и ЕБРР о реализации проектов в сфере водоснабжения и водоотведения в 4 городах республики Майлуу-Суу, Узген, Токтогул и Балыкчи.
На финансирование данных проектов будут направлены 21,75 млн. евро и 6,77 млн. долл. США.
Финансирование позволит городам произвести необходимый ремонт и реабилитацию систем водоснабжения, установить современные водомерные счетчики и обновить оборудование, необходимое для работы системы.
Муниципальные горводоканалы проведут внутреннюю оптимизацию для улучшения системы бухгалтерского учета, социальной политики и политики по охране окружающей среды. Данные проекты заложат фундамент для дальнейшего масштабного расширения доступа к воде, в том числе и услугам водоотведения в этих городах.
Как отметил министр экономики КР Арзыбек Кожошев, обеспечение населения безопасной питьевой водой и услугами водоотведения является одной из приоритетных задач Правительства Кыргызской Республики. Сектор водоснабжения и водоотведения республики испытывает недостаточность финансовых средств для эксплуатации, обслуживания и обеспечения бесперебойной работы систем. В этой связи, проекты ЕБРР по модернизации муниципальной инфраструктуры, уже действующие в 18 городах, являются очень важными и необходимыми для республики.
Министр также подчеркнул, что проекты ЕБРР по модернизации муниципальной инфраструктуры отличаются своими инновационными и энергосберегающими подходами при строительстве, эксплуатации и техническом обслуживании систем. Кроме того, министр А. Кожошев выразил надежду, что ЕБРР будет активно продолжать финансирование инфраструктурных проектов, в частности, в сфере водоснабжения и водоотведения республики.
В целом, за последний год сотрудничество Кыргызской Республики с ЕБРР значительно активизировалось. Так, по итогам 2016 года активный портфель Банка составляет 25 проектов на 48 млн. долларов США, в 2015 году портфель составлял 18 проектов на сумму в 35 млн. долларов США.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум