ЕБРР выделит порядка 22 млн евро и 7 млн долларов на водоснабжение 4 городов КР

12 мая 2017, 13:06 Комментарии

Бишкек, 12 мая /Кабар/. Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) выделит порядка 22 млн евро и 7 млн долларов на водоснабжение 4 городов Кыргызстана, сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

По ее данным, в рамках ежегодного заседания Совета Управляющих ЕБРР, которое состоялось в Кипре, Ларнака с 9 по 12 мая 2017 года, были подписаны соглашения между Правительством Кыргызстана и ЕБРР о реализации проектов в сфере водоснабжения и водоотведения в 4 городах республики Майлуу-Суу, Узген, Токтогул и Балыкчи.

На финансирование данных проектов будут направлены 21,75 млн. евро и 6,77 млн. долл. США.

Финансирование позволит городам произвести необходимый ремонт и реабилитацию систем водоснабжения, установить современные водомерные счетчики и обновить оборудование, необходимое для работы системы.

Муниципальные горводоканалы проведут внутреннюю оптимизацию для улучшения системы бухгалтерского учета, социальной политики и политики по охране окружающей среды. Данные проекты заложат фундамент для дальнейшего масштабного расширения доступа к воде, в том числе и услугам водоотведения в этих городах.

Как отметил министр экономики КР Арзыбек Кожошев, обеспечение населения безопасной питьевой водой и услугами водоотведения является одной из приоритетных задач Правительства Кыргызской Республики. Сектор водоснабжения и водоотведения республики испытывает недостаточность финансовых средств для эксплуатации, обслуживания и обеспечения бесперебойной работы систем. В этой связи, проекты ЕБРР по модернизации муниципальной инфраструктуры, уже действующие в 18 городах, являются очень важными и необходимыми для республики.

Министр также подчеркнул, что проекты ЕБРР по модернизации муниципальной инфраструктуры отличаются своими инновационными и энергосберегающими подходами при строительстве, эксплуатации и техническом обслуживании систем. Кроме того, министр А. Кожошев выразил надежду, что ЕБРР будет активно продолжать финансирование инфраструктурных проектов, в частности, в сфере водоснабжения и водоотведения республики.

В целом, за последний год сотрудничество Кыргызской Республики с ЕБРР значительно активизировалось. Так, по итогам 2016 года активный портфель Банка составляет 25 проектов на 48 млн. долларов США, в 2015 году портфель составлял 18 проектов на сумму в 35 млн. долларов США.