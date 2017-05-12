В совет по реализации проекта "Таза коом" войдут 8 человек

12 мая 2017, 12:33 Комментарии
Председатель Госкомитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев на заседании правительства 12 мая рассказал о проекте постановления правительства "О Совете по реализации проекта "Таза коом".
По его словам, "Таза коом" - это революция в отношении между гражданином и государством и изменит принцип борьбы с коррупцией.
В совет по реализации проекта войдут 8 человек:
- премьер-министр - председатель;
- глава Аппарата президента - сопредседатель;
- секретарь совета обороны;
- депутат Жогорку Кенеша;
- глава Госкомитета информационных технологий и связи;
- заместитель председателя Верховного суда;
- представитель бизнес-сообщества;
- представитель экспертного сообщества.
"Таза коом" - общенациональный проект по построению государства, которое лучше служит гражданам, лучше предоставляет государственные услуги и создает лучшие условия для бизнеса. Является составной частью Национальной стратегии устойчивого развития-2040.