В совет по реализации проекта "Таза коом" войдут 8 человек

12 мая 2017, 12:33 Комментарии

Председатель Госкомитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев на заседании правительства 12 мая рассказал о проекте постановления правительства "О Совете по реализации проекта "Таза коом".

По его словам, "Таза коом" - это революция в отношении между гражданином и государством и изменит принцип борьбы с коррупцией.

В совет по реализации проекта войдут 8 человек:

- премьер-министр - председатель;

- глава Аппарата президента - сопредседатель;

- секретарь совета обороны;

- депутат Жогорку Кенеша;

- глава Госкомитета информационных технологий и связи;

- заместитель председателя Верховного суда;

- представитель бизнес-сообщества;

- представитель экспертного сообщества.

"Таза коом" - общенациональный проект по построению государства, которое лучше служит гражданам, лучше предоставляет государственные услуги и создает лучшие условия для бизнеса. Является составной частью Национальной стратегии устойчивого развития-2040.