12 мая 2017, 12:43 Комментарии

В здании Национальной библиотеки в Бишкеке проходит первый форум городов Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Цель форума - способствовать сотрудничеству между городами, как на уровне лиц, принимающих решение, так и на уровне активистов, инициативных групп, предпринимателей.

В мероприятии приняли участие первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев, руководитель Аппарата президента Сапар Исаков, вице-мэр Бишкека Эркин Исаков, председатель Госагентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений Джумагуль Эгамбердиева, эксперты-урбанисты из России, Швейцарии, Испании, Казахстана, Латвии, Украины, Таджикистана, Армении.

Форум городов - это площадка для обмена опытом между практиками и экспертами, специалистами МСУ и предпринимателями, политиками и активными горожанами. Это профессиональные дискуссии о развитии городов, мастер-классы экспертов и презентации лучших практик сотрудничества муниципалитетов и горожан, обсуждение идей и поиск эффективных решений.

Организаторами форума являются ГАМСУМО, общественный фонд "Городские инициативы", институт политики развития при финансовой поддержке фонда "Сорос-Кыргызстан", посольства Швейцарии в Кыргызстане.

По данным организаторов, форум позволит городам обсудить направления развития, усилить их горизонтальные связи и получить много полезных данных для формирования новых направлений государственной политики в сфере городского развития. Поэтому Форум получил название "Сеть счастливых городов" или "Куттуу шаарлар уюлу".

Работа форума продлится до завтра. Общение экспертов предусмотрено в двух плоскостях - экспертной и общественной. Профессионалы городского развития и муниципального управления будут анализировать вызовы и достижения, формировать национальную повестку урбанистики Кыргызстана. Темы дискуссии: "умные города", муниципальные услуги, экономическое развитие, качество жилищного строительства, управление муниципальной собственностью, архитектурное образование и многое другое.

Вторая - гражданская плоскость - будет организована с точки зрения жителя, горожанина или шаармана (сочетание слов Шаардык Каарман - городской герой/человек на которого равняются), созидательной силы и цели городского развития. Она будет проходить в форме выставки и интерактивных павильонов, позволяющих свободное общение и большой поток параллельной информации.

На форуме С.Исаков призвал при разработке проектов "умных городов" создавать механизмы взаимодействия власти и горожан.

Он сообщил, что по инициативе президента начал реализовываться проект "Таза коом", который включает, в частности, создание "умных городов", основанных на цифровых технологиях. "Многие думают, что умный город - это разные сенсоры, видеокамеры и датчики. Но этим он далеко не исчерпывается. Важнейшее предназначение "умного города" - создание канала постоянной связи между муниципалитетами и горожанами. Горожане с помощью новых технологий получат возможность высказывать свое мнение по всем важнейшим вопросам городского управления и доводить его до власти. "Таза коом" будет стимулировать общественную активность на местах. Только тогда он будет иметь смысл", - сказал он.

По его словам, осенью жители городов увидят первые результаты реализации проекта.