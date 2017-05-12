Начальник ГУПМ МВД Э.Баев ответил на вопросы читателей (видео)

12 мая 2017, 12:56 Комментарии

Начальник Главного управления патрульной милиции МВД Эркин Баев 11 мая в АКИpress ответил на вопросы читателей.

Ответы на вопросы

Вопрос от mimo prohodil

Почему вы на все заседания правительства и ЖК посылаете своего заместителя, а сами не приходите? В связи с плохой обстановкой на дорогах страны, когда планируете написать заявление об уходе с должности начальника ГУПМ КР?

Ответ:

По итогам оперативно-служебной деятельности подразделений ГУПМ МВД КР за 12 месяцев 2016 года на автодорогах республики достигнута стабилизация состояния аварийности на 16% (с 7066 до 5868) сокращено количество совершенных ДТП, снизилось количество лиц, получивших ранения в ДТП с 10 тыс. 402 до 8892 человек, а число погибших уменьшилось с 1060 до 938 человек. Улучшилось выявление административных правонарушений, посягающих на правила безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В результате принятых мер тенденция снижение тяжких последствий ДТП достигнута за 4 месяца 2017 года. По республике количество ДТП со смертельным исходом сократилось на 25,1% (с 207 до 155), число погибших граждан в результате ДТП снизилось на 20% (с 254 до 202).

Личному составу удалось на 13,6% (с 389 до 336) снизить детский травматизм в ДТП, при этом смертность детей на дорогах сокращена на 69,4% (с 36 до 11), получившие ранения на 11,3% (с 424 до 376). Все это результаты работы подразделений ПМ, направленные на оздоровление ситуации на автодорогах республики.

В связи со служебной необходимостью в одно и то же время назначаются мероприятия, где необходимо присутствие руководителей. В этом случае начальник и его заместители принимают участие в назначенных мероприятиях раздельно (оперативное совещание, заседание).

Вопрос от aslanbbv

Когда начнется эвакуации автомобилей?

Ответ:

Постановлением правительства КР от 4 апреля 2017 года № 202 утверждены Правила принудительной эвакуации ТС, перемещения их на специализированные стоянки, их хранения и применения блокираторов колес или других видов приспособлений.

С 29 апреля 2017 года данное постановления вступило в силу.

Вопрос от Mamazia85

Извините. Можно сделать побольше парковок, а то у нас в городе одни запрещающие знаки?

Ответ:

Организация парковочных мест не входит в компетенцию патрульной милиции. По данному вопросу Вам необходимо обратится в органы местного самоуправления.

Вопрос от altynbek000789

Здравствуйте. Я водитель СМС ТАКСИ. У меня жалоба на водителей маршрутных такси. Беспредел. Останавливаются где попало. Я работаю легально и правила соблюдаю. Маршрутники останавливаются где попало, да еще лихачат. Недавно один зацепил меня. Примите меры. И еще, у клуба "Койот" царит беспредел по выходным. пьяные все водители.

Ответ:

Регулярно проводятся разъяснительно-профилактическая работа с руководителями и водительским составом осуществляющими пассажирские перевозки.

Проведено 67 комплексных обследований и 95 контрольных проверок пассажирских автохозяйств. В результате проверено 2320 автобусов и микроавтобусов, по выявленным недостаткам выдано 129 предписаний на устранение недостатков, составлено 51 административный протокол в отношении должностных лиц на сумму 255 тыс. сомов и 791 административный протокол в отношении водителей автобусов и микроавтобусов за различные нарушения правил эксплуатации пассажирского транспорта.

В настоящее время прорабатывается вопрос о внесении изменений и дополнений в Кодекс КР об административной ответственности, в части ужесточения штрафных санкций в отношении водителей, осуществляющих пассажирские перевозки.

По факту ДТП Вам необходимо обратиться с заявлением в УПМ ГУВД Бишкека для рассмотрения дела по существу.

Информация по правонарушениям возле клуба "Койот" принята к сведению, будут приняты соответствующие меры.

Вопрос от mimo prohodil

Почему ваши сотрудники, чтобы ездить и мониторить определенные участки и территории и проводить какие-то превентивные меры против преступности, прячутся в кустах с радарами?

Ответ:

С целью выявления подобных фактов систематически проводятся гласные и негласные проверки за несением службы лычным составом ПМ, при выявлении принимаются меры дисциплинарного характера.

Вопрос от spinoza

На перекрестке Курманжан Датки - Жибек жолу возле Аламединского рынка из-за того, что останавливаются маршрутки постоянно пробки. Когда решите этот вопрос?

Ответ:

Для решения данного вопроса регулярно проводится рейдовые мероприятия "Пассажирский транспорт", "Парковка" и др.

При распределении и расчете сил и средств патрульной милиции учитываются места концентрации дорожно-транспортных происшествий, пассажиропотока и массового скопления людей. Особое внимание уделяется местам расположения торгово-рыночных комплексов и зон отдыха граждан.

Вопрос от simsto

Здравствуйте, я в 2011 году продал машину по доверенности, так как у покупателя не хватило денег, он обещал переоформить в течении 6 месяцев. Все сроки уже прошли, при случайной встрече он мое требование проигнорировал. Ехать в Баткенскую область и писать заявление в суд (по месту его жительства), а также постоянно ездить на заседания в случае неявки ответчика не имею возможности. Возможно ли как-то упростить этот процесс или как-то повлиять по иному, так как уже сменилось несколько владельцев, переоформлять добровольно они не хотят?

Ответ:

Для решения данного вопроса Вам необходимо обратится в судебные органы. В порядке информации сообщаем, что доверенность на право управления и либо отчуждения не делает гражданина владельцем транспортного средства. Владельцем транспортного средства является лицо, на которое зарегистрировано ТС и указанные в свидетельстве о регистрации ТС.

Вопрос от spinoza

В Советское время в часы пик в наиболее людных местах курсировала машина ГАИ, и отгоняла пешеходов от трассы, почему это нельзя сделать сейчас, особенно возле больших рынков?

Ответ:

При распределении и расчете сил и средств патрульной милиции учитываются места концентрации дорожно-транспортных происшествий, пассажиропотока и массового скопления людей. Особое внимание уделяется местам расположения торгово-рыночных комплексов и зон отдыха граждан.

статьей 247 Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности предусмотрено наложение административного штрафа в размере пяти расчетных показателей за нарушение Правил дорожного движения пешеходом и пассажиром транспортного средства.

Согласно анализа аварийности одним из основных видов происшествия является наезд на пешеходов. Для сокращения числа погибших и раненных людей в качестве пешеходов регулярно проводятся рейдовые мероприятия "Осторожно, пешеход!", установлены разделительные бетонные и железные ограждения на улицах, прилегающих к рынкам и автовокзалам. Работа в данном направлении продолжается.

Вопрос от KRgrajdanin

1) купить пачку А4 бумаги (500 сомов)

2) напечатать памятку для сотрудников ПМ

3) распечатать и отдать сотрудникам в руки (естественно надо прочитать им, что распечатали)

Текст памятки:

1. У сотрудника должна быть видеофиксация (карманный видеорегистратор), удостоверение, ориентировки на угоны

2. Если на служебке приехал на место дислокации, поставить авто по правилам (читать ПДД)

3. Остановка авто. По причине нарушения ПДД, в случае угона

4. Подойти к водителю, представится, показать удостоверение.

5. Сказать причину остановки

6. Если ничего не нарушил водитель, то не надо останавливать водителя

7. Разговаривать с водителем уважительно, на Вы, без "дерзко-резко"

Ответ:

Ежедневно перед заступлением на службу руководством подразделений ПМ с личным составом проводятся инструктажи по соблюдению законности и служебной дисциплины, а также вежливому обращению с гражданами, также еженедельно проводятся занятия по служебной подготовке, на которых изучаются нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность ПМ.

Вопрос от an_2016

Когда будет организовано патрулирование улиц с односторонним движением в часы пик? Какие меры предпринимаются, чтобы искоренить езду по встречной полосе движения, кроме размещения роликов на ТВ?

Ответ:

Преимущество одностороннего движения - уменьшение конфликтных точек, которое позволяет организовать разгрузку перекрестков до 20% и снизить количество ДТП до 60%, при этом исключая так называемое лобовое столкновение транспортного потока. Работа в этом направлении ведется, ежедневно выставляются дополнительные посты ПМ.

Вопрос от kg7777kg

Ассалом Алекум, патрульная милиция качан болунот ГАИ жана ППС экоотен башка башка болуп? Азыркы убакта баары эле кыйын суроо. Берсен же тушунбойт ар ким озунун ишин кылса болмок. Туура протокол тузгонду билбейт, бир демке деп айтсан эле камера карап турат болбойт дешет.. Акча берсен камера-самера дебестен эле акчаны алып коюшат. Жалал-Абадта ушундай система. Тойлорго кортежге "Геликтер", "банандар", "флагмандар" чыккан машинелер каалагандай журот тонировка менен. Карапайым жонокой адам 3 секунда токтоп калсан ЦУМдун алдында 231 деп эле 1000 сом штраф жазып саалат. Справедливость жок Жалал-Абадта.

Жооп:

Патрулдук милиция кызматынын ишмердулугун жогорулатуу багытындагы иш-чаралар КР Ички иштер министрлигинин түзүмүн реформалоо учурунда каралат.

Транспорт каражаттарынын алдынкы айнектерин кунурттоп айдоо, айдоочуларга бир топ тосколдуктарды жаратып, жол кырсыктарынын болушуна өбөлгө түзөт. Буга, 2017-жылдын 24-мартында Бишкек шаарынын Чүй жана Манас проспектилеринин кесилишинде алдынкы айнектери кунурттолгон "Лексус" үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу көрбөй калып, жол четинде токтоп турган автоунааларды сүзгөндүгү мисал боло алат.

2016-жылдын 31-мартындагы КР ИИМнин №330 сандуу буйругунун талаптарына ылайык Патрулдук милиция кызматкеринин төшүнө тагылган видеорегистратор кызмат өтөө учурунда үзгүлтүксүз жанып туруусу белгиленген.

Вопрос от Tissot

Добрый день. Инициируйте ужесточить наказание по статье 224 (умышленно укрытым посторонними предметами или подложным государственным номерным знаком) полстраны ездят со "шторками" при ДТП или при аварийной ситуации закрывают номера. Статья 228 (Использование при движении транспортного средства устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов, установленных без соответствующего разрешения) во всем мире за такое штраф огромный (в Казахстане штрафы за такое нарушение от 200 до 700 долларов)

Ответ:

В настоящее время прорабатывается вопрос о внесении изменений и дополнений в Кодекс КР об административной ответственности, в части ужесточения штрафных санкций за некоторые нарушения Правил дорожного движения (в 2014 году были увеличены штрафные санкции).

Вопрос от pisatel

По последнему ДТП с детьми. почему в соц.етях пишут, что там все-таки за машиной была погоня? На фотографиях видно, что во второй машине сидели люди в форме. И сколько ДТП за 2016 год было с участием пьяных сотрудников правоохранительных органов?

Ответ:

По факту ДТП, имевшего место 21 апреля 2017 года на пересечении улиц Бакаева-Алтымышева, проводятся следственные мероприятия по установлению причастности сотрудников ПМ к данному происшествию.

В 2016 году зарегистрировано 90 ДТП с участием сотрудников ОВД, из них 47 ДТП произошло по вине сотрудников ОВД.

Вопрос от Nomad_Fiedel

Вопрос, касающийся человечности в целом. Если вы скажете, что не знаете или пытаетесь что-то изменить в работе УПМ, это будет неправдой. Работают одни неграмотные и некультурные люди. Сами не знают ПДД. Мне стыдно за ваше управление. Мой отец всю жизнь проработал в МВД. До сих пор ездит на старой машине. Он работал честно и добросовестно. Мне обидно, что сейчас в органах работают люди, которые позорят мундир. Вы как будете решать вот такие проблемы в виде безграмотности сотрудников? Только будьте человеком, ответьте как человек. Как оно есть. Без всяких дежурных фраз и выученных шаблонов, которые весь народ уже наизусть знает. Ответьте обычными человеческим словами.

Ответ:

Каждые 3 года (согласно Положению о прохождении службы начальствующим и рядовым составом) проводится переаттестация сотрудников ОВД, в том числе патрульной милиции, по результатам которой сотрудники, не прошедшие аттестацию подлежат отстранению от занимаемой должности, либо производится понижение в должности, кроме того сотрудники показавшие слабые результаты направляются на курсы повышения квалификации, семинары и тренинги.

Что касается сотрудников, которые не чисты на руки, то да, такая проблема есть и о ней стоит говорить, но не стоит по ним оценивать работу всей службы.

Вопрос от a13031963

Скажите, пожайлуста, Вы лично видели, хотя бы один раз, машину патрульной милиции, в которой водитель и пассажир (сотрудники ПМ) ехали с пристегнутыми ремнями безопасности. Лично я ни разу не видел. Второй вопрос: Грубо нарушать ППД (пересекать сплошную, останавливаться в неположенном месте и т.д.) это норма для сотрудников ПМ, для них другие, особенные правила дорожного движения? И еще, если это патрульная милиция, почему же ее сотрудники постоянно стоят в "засадах", а не патрулируют? Спасибо.

Ответ:

Согласно пункта 2.1.2 ПДД КР, при движении натранспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями (допускается не пристегиваться ремнями детям до 12 лет в соответствии с пунктом 22.8 Правил, обучающему вождению - когда транспортным средством управляет обучаемый, а в населенных пунктах, кроме того, водителям и пассажирам автомобилей оперативных служб).

Согласно пунктов 3.1 и 3.2 ПДД КР, водители транспортных средств оперативных и специальных служб с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований разделов 6 (кроме сигналов регулировщика), 8-18 Правил, приложений 1 и 2 к Правилам при условии обеспечения безопасности движения.

Дополнительно к проблесковому маячку синего цвета может быть включен маячок красного цвета.

Для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут только убедившись, что им уступают дорогу.

Этим же правом пользуются водители транспортных средств, сопровождаемых транспортными средствами оперативных и специальных служб в случаях, установленных настоящим пунктом Правил.

При открытом контроле за обеспечением дорожным движением запрещается ставить патрульные транспортные средства за какими-либо преградами, ограничивающими обзорность (деревья, автомобили, здания, сооружения, рекламные щиты и т.д.), при этом сотрудник ПМ не должен укрываться от участников дорожного движения за вышеуказанными преградами.

Систематически проводятся проверки сотрудниками центрального аппарата подразделений ГУПМ МВД КР по выявлению подобных фактов, в случае выявления нарушения подобных фактов принимаются меры дисциплинарного характера.

Вопрос от altynbek000789

Почему на дорогах Бишкека и в областях сотрудники ПМ стоят на частных авто, а патрульные стоят в автопарке. Например, на старой штрафстоянке ГорГАИ по Горького более 100 стоят. А ПМ дежурят на частных авто.

Ответ:

Согласно приказа МВД КР № 370 08.04.2016г. сотрудникам ПМ разрешено прибытие и убытие с места несения службы на своих автомашинах.

Организация несение службы в Патрульной милиции производится в 3-х сменном режиме и патрульные автомашины распределены по сменно, поэтому, транспортные средства ПМ находятся на стоянке.

Вопрос от altynbek000789

Зачем тогда государство купило столько авто, если на них не ездят?

Ответ:

В настоящее время согласно по норме положенности ГУПМ обеспечено автотранспортом всего на 63%. В связи с чем, некоторые сотрудники ПМ вынуждены прибывать на место несения службы на частных автомашинах, а далее осуществлять надзор за дорожным движением в пешем порядке.

При этом, следует отметить, что из имеющихся автомашин в ГУПМ МВД КР около 20% с истекшими сроками эксплуатации.

Вопрос от Qwert555

Сами сотрудники ПМ никогда не пристегиваются, типа такой закон для них не прописан. А если ты не будешь пристегиваться, то без предупреждения выпишут временные права. Сегодня, 4 мая, ехал вниз по Панфилова, поворачивал направо по проспекту Чуй в сторону площади, как положено пропустил пешеходов еду дальше, останавливает меня сотрудник ПМ и говорит, что еду без ремня безопасности. На мой вопрос, будет ли предупреждение тот говорит, что нет и выписал временные права. Существует ли у вас первое предупреждение без изъятия вод удостоверения?

Ответ:

Согласно пункта 2.1.2 ПДД КР, при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями (допускается не пристегиваться ремнями детям до 12 лет в соответствии с пунктом 22.8 Правил, обучающему вождению - когда транспортным средством управляет обучаемый, а в населенных пунктах, кроме того, водителям и пассажирам автомобилей оперативных служб).

Согласно статьи 227 Кодекса КР об административной ответственности, за нарушение водителями и пассажирами правил пользования ремнями безопасности или мотошлема влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере трех расчетных показателей.

Вопрос от ratkanay

Урматтуу Эркин мырза Сизге төмөнкү суроолор;

1. Эмне үчүн Кыргызстанда жол чийини (дорожная разметка) жокко эсе? Себеби мамлекет тарабынан каражат бөлүнбөйбү? Сапаты жок боек менен боемуш болосуңар ал боек 1 айга чыдаса чыдайт чыдабаса 1 айга жетпей жок болот... (ушул эле суроону Эрлан Атантаев мырзага суроо бергенимде - "Силер билесинер Кыргызстанда 4 мезгил бар ошондуктан очуп калат", деп айтканы бар эле. Ташкент, Алмата, Астана шаарларында очпой эле 4 мезгил бою турат го же ал шаарларда бир эле мезгил болобу?

2. Региондорду айтпай эле койоюн Бишкек шаарындагы коп светофорлордун лампочкалары куйуп кеткен (толук кандуу иштебейт) азыр бул ишти "Бишкекасфальтсервис" ишканасы козомол кылабы же баягы эле СМУ МВД ПМби? Козомол кылышса ал кызматкерлердин зрениясы жакшы элеби? Себеби Бишкек ичинде коп светофор обьектилери толук кандуу иштебей адам олгон жол кырсыктары коп катталууда! Кимге баш ийишсе да Сиз салам дуба айтып койсонуз, кабинетте эле олтура бербей шаар кыдырып иштебеген светофорлорду козомол кылып койушсун!

3. Эмне учун жол белгилери КР боюнча жетишсиз? Ушу тууралуу кыйшайып калган же жол кырсыгынан кийин тушуп калган жол белгилерди жол боюнда турган ПМ кызматкерлерине айтсам - "бизге эмне бизге баары бир"- деп жооп беришет аттин дунуйо ошол кызматкерлериниз убагында ар бир сигналга реакция кылышканда бир топ жол белгилери сакталып коп жол кырсыгы катталбайт эле...

4. Дэн Сяопин кочосуно темир бетон тосмолорго канча миллион короду? Айтайын дегеним тар жол ого бетер тарып калды, андан коро видеокамералар орнотулуп (ошончо каражат менин оюмча Бишкек шаарын камтымак) жол чийини (разметка) сапаттуу (термопластика) чийилсе жол эрежесин бузган айдоочу 2,3 жолу айып пул тологондон кийин жол эрежесин бузбай калбайт беле?

5. Кыргызстанда качан жол кырсыгы азаят? Сиздин орун басарыныз И.Саркулов айткандай айдоочу куноолу деп эле айтканда эмес, мамлекет жакшы жол куруп берип, жарыгын коюп берип (освещения), жол белгилерин (дорожные знаки) жетиштуу коюп берип, автомектептерде сапаттуу билим берилсе, видеокамералар КР бою орнотулса анан ошондо жол кырсыгы азайат.

6. "Безопасный город" качан иштейт? Жогоруда мен белгилеген нерселер жасалса жол кырсыгы азайбайт беле? "Кочмондор оюну" сыяктуу иш чараларга акча табылат да мамлекетибиздин адамдары кырылып калса да окмот менен ИИМге баары бирби?

Жооп:

1. Кыргыз Республикасынын аймагында жол чийиндеринин жалпы узундугу 82772 м2, анын ичинен термопластик менен чийилгени 42049 м2, боек менен чийилгени 40773 м2. Каражаттын жетишсиздигиненкопчулук учурда жол чийиндери боек менен чийилуудо. Боек менен чийилген жол чийиндердин отоо мооноту аз. Ошол себептен тез убакыттын ичинде очуп калууда.

2. Азыркы убакта республикабыздын аймагында жоол чырактарынын жалпы саны 520. Жол чырактарын тейлоо, ондоо, калыбына келтируу, орнотуу Кыргыз Республикасынын ИИМдин ПМББнын куруу монтаждоо башкармалыгынын милдеттерине кирет. Бишкек шаары боюнча орнотулган жалпы 237 жол чырагынын баары толук кандуу иштейт.

3. Кыргыз Республикасынын аймагында дислокация боюнча 58759 жол белгилери бар болсо, анын ичинен 12608 жол белгилери ар кандай себептер менен алмаштырууга жана жнылантууга муктаж. Бугунку кунго республика аймагындагы жалпы унаа жолдору жазгы козомолдон отуудо, жыйынтыгында жетишпеген керектуу жол белгилеринин саны сакталып, аларды орнотуу жана калыбына келтируу боюнча иш-чаралар жургузулот.

4. Ден Сяопин кочосундогу орнотулган темир бетон тосмолор жол коопсуздугун камсыздоо максатында коюлган. Жол чийиндерин сапаттуу термопластик менен чийуу биз учун дагы ынгайлуу, бирок Бишкек шаарынын бюджетинин финансылык каражаттардын жетишсиздигинен копчулук учурда термопластик колдонулбай калууда.

5. Бул маселелердин олуттуу бөлүгү биргеликтеги күч менен гана чечилет, анткени жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу көйгөйлөрү комплекстүү мамилелерди, ошондой эле бул чөйрөдөгү потенциалды бекемдөө боюнча зарыл чараларды, финансылык жана техникалык жардамдарды талап кылат.

6. Бүгүнкү күндө КР ИИМ тарабынан жол кыймылынын эрежелерин аныктоо боюнча фото-видео көзөмөлдүн автоматаштырылган системасын киргизүү иш-чаралары жүргүзүлүүдө.

Учурда "Бишкек-Ош" автожолунун 14,5 чакырымындагы "Азамат" автоунаа базарынын жанында жол кыймылынын эрежелерин аныктоо боюнча фото-видео көзөмөлдөө аппараттык комплекси орнотулду. Аталган аппараттык комплекс ишке киргенден баштап бүгүнкуү күнгө чейин жалпы 82 миңден ашуун жол кыймылынын эрежелерин бузуу учурлары аныкталып, 10 млн. сом айып пулу бюджетке түштү.

Мындан сырткары, 2016-жылдын 27-сентябрында КР ИИМ тарабынан атайын патрулдук автоунаага "Авто-Ураган ВСМ" деп аталган аппараттык комплекс орнотулуп, аталган атайын автоунаа шаар ичинде жүрүп жол кыймылынын эрежелерин бузган учурларды маалымат борборуна автоматтык тартипте жиберип турат.

Вопрос от crazynurik

Ну когда же начнут пристегивать ремень безопасности сами сотрудники всего МВД?

Ответ:

Согласно пункта 2.1.2 ПДД КР, при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями (допускается не пристегиваться ремнями детям до 12 лет в соответствии с пунктом 22.8 Правил, обучающему вождению - когда транспортным средством управляет обучаемый, а в населенных пунктах, кроме того, водителям и пассажирам автомобилей оперативных служб).

Вопрос от sonyps

Возможно ли заставить маршрутки производить посадку и высадку пассажиров на специально оборудованных остановках, не создавая аварийных ситуаций?

Ответ:

Сотрудники патрульной милиции ежедневно за нарушения правил посадки и высадки составляют протокола об административных правонарушениях в отношении водителей маршрутных микроавтобусов, проводят рейдовые мероприятия.

Кроме этого, постоянно проводятся встречи с руководителями и водительским составом автопредприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, где проводится водительским составом разъяснительные работы по соблюдению Правил дорожного движения.

Вопрос от SulTaN-999

Здравствуйте уважаемый господин начальник. Мой вопрос таков, не кажется ли Вам целесообразным посадить на диету или же физически немного всех упитанных сотрудников ПМ потренировать. Чтобы хотя-бы на вид они казались более здоровыми и смогли качественно вести службу. И второй вопрос, не кажется ли Вам, что должна быть создана определенная группа сотрудников, которая бы непосредственно фиксировала и контролировала работу и нарушения со стороны самих сотрудников ПМ. Ведь очень часто они сами неправильно паркуются, ведут службу на частных авто, некомпетентно общаются с гражданами нашей страны, не знают элементарные правила ПДД и т.д.

Ответ:

Согласно утвержденного графика с личным составом ПМ регулярно проводятся занятия по физической подготовке. Также при назначении и переназначении сотрудников в должности в обязательном порядке принимаются зачеты по физической подготовке.

С целью выявления фактов нарушений законности сотрудниками ПМ систематически проводятся гласные и негласные проверки за несением службы со стороны командного состава ГУПМ МВД КР и ССБ МВД КР, при выявлении принимаются меры дисциплинарного характера.

Вопрос от levsha

Переименовали в ПМ, а дальше? Как работали, так и работают. Стоять и ловить на мигающий зеленый - это главная задача ПМ? Каждый день непомерный край работы наблюдается на улице Токтогула от улицы Логвиненко до Калыка Акиева. Второй и третий ряды, это норма там. Московская та же история. Л.Толстого около гипермаркета "Фрунзе" второй ряд это в порядке вещей, как обычные покупатели, так и таксисты. И пускай весь мир подождет. Зато они пройдут на 30 метров меньше. У нас очень ленивые люди. Для них 100 метров это 10 км. Поэтому все говорят, а парковок в городе нет. Хотя через 100 метров несколько мест свободно. Не надо ничего придумывать, просто заставить работать нормально ПМ. И все! Пускай даже через раз берут взятки. Главное, чтобы начали работать. Пару раз поймают, два раза по 500 сомов отдадут и один раз 1000 сомов официальный штраф заплатят. Начнут меньше нарушать. Научите работать сотрудников! Не хотят учиться, нужно увольнять! Найдутся, кто захочет.

Ответ:

В настоящее время состояние улично-дорожной сети не отвечает современным требованиям, в частности во многих улицах не предусмотрены парковочные места для транспортных средств. В связи с чем, на улицах города часто образуется транспортные заторы. Но патрульной милицией проводится соответствующая работа в этом направлении.

По инициативе ГУПМ МВД КР от 4 апреля 2017 года принято постановление Правительства КР № 202, которым утверждены Правила принудительной эвакуации ТС, перемещения их на специализированные стоянки, их хранения и применения блокираторов колес или других видов приспособлений.

Вопрос от kyrgyzbai

Почему так сложно искоренить коррупцию? Почему нельзя каждый день менять напарников? Почему нельзя делать подсадных напарников, чтобы они писали рапорты друг на друга? Да даже элементарно подсадных нарушителей отправить и ловить коррупционеров. Все элементарно и просто, не надо придумывать велосипед. За месяц уже никто не будет брать деньги.

Ответ:

Реализуется План мероприятий по демонтажу системной коррупции в патрульной милиции МВД КР, который предусматривает ряд организационно-практических мероприятий по минимизации контактов сотрудников ПМ с участниками дорожного движения. Наряды обеспечены портативными видеорегистраторами, которые фиксируют действия сотрудника и участника дорожного движения. Осуществляется гласная и негласная проверка за несением службы милиционерами по выявлению нарушений служебной дисциплины и законности.

Вопрос от albanec

Честно говоря ППС и ГАИ нужно разделить, вспомнить опыт Ночного патруля. Толку было больше. Нужно запретить ППСникам патрулировать на авто, а только в пешем порядке, потому что они садят в машину, "шманают" и отпускают а должны вести в ГОМ и, пожалуйста, вы сами живете возле Орто-Сайского. неужели вы не видите какой там бардак и почему ПМ днем не наводят порядок, а ночью останавливают всех подряд даже вас? Спасибо

Ответ:

Эффективность служебной деятельности патрульной милиции и ее организационная структура рассматривается в рамках реформирования системы МВД КР.

Вопрос от present3

Патруль прячется в кустах на частных машинах, я таким не доверяю, я таких боюсь, вдруг это шабашники? Остановите это. Почему ваших сотрудников так часто катают на капотах? Исходя из этого, следует вывод, что за энную сумму денег в качестве компенсации можно неплохо пропиариться в лентах новостей?

Двойной вопрос: Почему на трассе Бишкек-Кара-Балта на участках, где просто напросто нет дорожного полотна (так называемая дорогой или же когда то бывшей дорогой), где вынужденно приходится выезжать на встречную полосу, чтобы не угодить в полуметровые дырки, стоят ПМщики и штрафуют, видя всю ситуацию? Вопрос номер два: дайте нам, пожалуйста, четкий ответ, куда уходят деньги со штрафов и налогов на ТС?

Ответ:

В соответствии с постановлением правительством Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о механизме поощрения сотрудников Дорожно-патрульной службы Министерства внутренних дел Кыргызской Республики" № 622 от 31.10.2014г., денежные средства от административных штрафов, поступают в Центральное казначейство Министерства финансов Кыргызской Республики в республиканский бюджет, где 25% от данной суммы получает ГУПМ МВД КР, из них 15% используется для стимулирования сотрудников ГУПМ МВД КР и 10% для улучшения материально-технического обеспечения.

Вопрос от Baikesha123

Здравствуйте. Я бы хотел спросить у вас, одинаково ли для всех людей, по вашему мнению, действуют ПДД? Отсюда исходит второй вопрос, вокруг Белого дома пройти уже сложно, все тротуары запаркованы машинами, с западной стороны уже и на газонах трава не растет из-за того, что бесконечно ездят. Ведь соблюдение закона каждый должен начать с себя и работающие в Белом доме ничем не лучше всех остальных граждан. Какие вы примите меры? И когда это закончится? Забирать машины на эвакуаторах может оттуда начнете? И тогда все поймут, что сначала нужно построить многоуровневые парковки. Спасибо

Ответ:

Правила дорожного движения устанавливает единый порядок дорожного движения. Лица нарушившие Правила, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Вместе с тем, дополнительно сообщаем, что во исполнение требований постановления правительства КР от 4 апреля 2017 года № 202 "Об утверждении Правила принудительной эвакуации ТС, перемещения их на специализированные стоянки, их хранения и применения блокираторов колес или других видов приспособлений" в ближайшее время будут эвакуированы транспортные средства, за нарушение правила остановки и стоянки (парковки), а также будут применятся блокираторы колес.

Вопрос от akazat

Относительно недавнего ДТП с участием двух школьников в сети выложили фото и видео с камер наблюдения и доказали, что погоня таки была. Они спровоцировали ДТП и сбежали с места преступления, не оказав первой помощи. Установлены ли эти сотрудники, ведется ли хоть какое-то расследование в отношении них? будут ли они вообще наказаны? Спасибо

Ответ:

На опубликованном видео видно, что автомашину "Субару-Форестер", серебристого цвета, с государственным номерным знаком В8508АZ, управляет и рядом сидел предположительно сотрудники ПМ.

Автомашина марки "Субару-Форестер", государственным номерным знаком В8508АZ по свидетельству о регистрации транспортного средства принадлежит гр. Чомоеву Орозбай Тургунбаевичу, 1969 г.р., проживающего в Бишкек на улице Сыдыкова.

4 мая 2017 года при проведении ряд мероприятий установлено, что 21 апреля примерно в 13:26 данной автомашиной управлял младший инспектор 4 роты полка УПМ ГУВД Бишкека, прапорщик милиции Ажыбаев Советбек Бектургунович (в ОВД с 2007 года), а на пассажирском сидении сидел младший инспектор 4 роты полка УПМ ГУВД г.Бишкек сержант милиции Жумадилов Кубанычбек Орозбекович (в ОВД с 2013 года). При устном опросе по факту преследования за автомашиной "Мерседес-Бенц" (08 KG 382 ААF) сотрудники ПМ пояснили, что не преследовали.

Младший инспектор С.Ажыбаев нес службу по дислокации на пересечении улиц Л.Толстого-М.Гвардия. Младший инспектор К.Жумадилов по дислокации нес службу по ул.Л.Толстого-Чапаева, (дополнительно несут службу по квадрату ул.Гагарина-Некрасова-Московская-К.Акиева).

Во время несения службы младшим инспекторам по мобильному телефону поступила информация от командира 4 роты подполковника милиции Д.Сранова о ДТП на пересечении улиц Чапаева-Ремесленная, после чего они совместно выехали на место ДТП, по улице Некрасова в северном направлении до улицы Ремесленой и по ул.Ремесленой до места ДТП на автомашине "Субару-Форестер".

По данному факту проводится следственные мероприятия следователем СО по ДТП СУ ГУВД г.Бишкек подполковником милиции Алмазом Шакировым (тел: 0701102273).

Вопрос от alisherfly777

Когда Вы уйдете в отставку после неуспешной работы сотрудников ПМ, ведь каждый день ДТП на дорогах?

Ответ:

По итогам оперативно-служебной деятельности подразделений ГУПМ МВД КР за 12 месяцев 2016 года на автодорогах республики достигнута стабилизация состояния аварийности на 16% (с 7066 до 5868) сокращено количество совершенных ДТП, снизилось количество лиц, получивших ранения от ДТП с 10 тыс. 402 до 8892 человека, а число погибших уменьшилось с 1060 до 938 человек. Улучшилось выявление административных правонарушений, посягающих на правила безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В результате принятых мер тенденция снижения тяжких последствий ДТП достигнута и за 4 месяца 2017 года. Так по республике количество ДТП со смертельным исходом сократилось на 25,1% (с 207 до 155), число погибших граждан в результате ДТП снизилось на 20% (с 254 до 202).

Личному составу удалось на 13,6% (с 389 до 336) снизить детский травматизм в ДТП, при этом смертность детей на дорогах сокращено на 69,4% (с 36 до 11), получившие ранения на 11,3% (с 424 до 376). Все это результаты работы подразделений ПМ, направленные на оздоровление ситуации на автодорогах республики.

Вопрос от spravedlivost65

Уважаемый Эркин мырза, скажите, пожалуйста, каждый год ваше ведомство модернизируется на всевозможные гранты, спонсорские суммы (причем немалые), обновляется автопарк, оборудование и другие спецсредства, повышают зарплаты и улучшается социальное положение сотрудников, а реальных сдвигов в работе ПМ так и не видно. Взять, к примеру розыск автомашин, даже по исполнительным листам, выданных судами, розыск ведется годами. Вот куда направить силы ПМ можно, обязать каждое отделение и каждого сотрудника обнаруживать и ставить на штрафстоянку разыскиваемые авто и включать данное мероприятие в план работы отделов и строго спрашивать за невыполнение плана. А сидеть в "кустах", около светофоров и рубить "капусту" по легкому, много ума не надо. И еще удивляемся, почему гаишников никто не уважает?

Ответ:

Согласно приказа МВД КР "Об утверждении норм табельной положенности, содержания и эксплуатации транспортных средств в ОВД КР" № 984 от 03.12.2014г., потребность ГУПМ МВД КР в автотранспортных средствах составляет 559 единиц, однако, на балансе состоит 352 единиц ТС, т.е. обеспеченность в автотранспортных средствах составляет 63%. Со дня образования ГУПМ МВД КР и до настоящего времени спонсорской помощи, грантов для модернизации оборудования и автопарков не предоставлялись.

За 2016 год в адрес ГУПМ МВД из судебных органов всего поступило 181 постановление о задержании и водворении транспортных средств на специальные штрафные стоянки, по ним службой розыска были подготовлены и направлены в низовые подразделения патрульной милиции ориентировки о задержании и водворении на штрафную стоянку транспортных средств. Из них установлено 12 единиц.

За 4 месяца 2017 год поступило 83 постановления о задержании и водворении транспортных средств на специальные штрафные стоянки, по ним службой розыска были подготовлены и направлены в низовые подразделения патрульной милиции республики ориентировки о задержании и водворении на штрафную стоянку транспортных средств. Из них установлено 1 единица.