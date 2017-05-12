Атамбаев предложил Генпрокуратуре отозвать иски к "Азаттыку"

12 мая 2017, 12:48 Комментарии

БИШКЕК, 12 мая - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев предложил Генеральной прокуратуре КР рассмотреть вопрос об отзыве исковых требований к "Азаттык медиа", сообщила пресс-служба главы государства.

В начале года ряд СМИ опубликовали интервью лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева, который рассказывал о своей поездке на Кипр. Политик сообщил, что встречался там с партнерами, у которых якобы имелась информация о бизнесе президента Кыргызстана. Позже генеральный прокурор подала иск о защите чести и достоинства главы государства на общую сумму 13 миллионов сомов (10 миллионов - с "Азаттыка", 3 миллиона - с Zanoza.kg).

30 марта состоялась встреча Алмазбека Атамбаева с главой медиакорпорации "Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода" Томасом Кентом по его личной просьбе. Во время встречи обсуждались проблемы объективности в освещении происходящих событий, вопросы беспристрастности журналистики, причины появления мнений об ангажированности отдельных журналистов. Отмечалась недопустимость дискредитации важнейшего для Кыргызстана принципа свободы слова.

"За прошедшее после встречи время в деятельности "Азаттыка" наметилась позитивная тенденция, обеспечившая большую сбалансированность и взвешенность выходящих в эфир материалов радио и публикаций данного СМИ", - заявили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что судебные разбирательства способствовали активизации всего медиасообщества и неправительственного сектора, а самое главное - дискуссии о качестве работы журналистов и необходимости пересмотра стереотипов, которые привели к дискредитации свободы слова. Все это, по мнению Атамбаева, ведет к совершенствованию и оздоровлению национального информационного пространства.