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В Джалал-Абаде женщины вымогали деньги, угрожая заявлением об изнасиловании

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359701_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425483-ru.html

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12 мая 2017, 12:12       Комментарии

В Джалал-Абадской области три женщины вымогали деньги у водителя такси, угрожая заявлением в милицию об изнасиловании. Об этом сегодня, 12 мая, сообщили в УВД области.
Как уточняется, с заявлением в милицию обратился житель Джалал-Абадской области. Мужчина сообщил, что у него отобрали документы на машину и вымогают деньги малознакомые женщины, которых он подвозил.
"Женщины стали запугивать заявителя обращением в правоохранительные органы за якобы изнасилование их родственницы. Злоумышленницы отобрали у водителя все имеющиеся документы, включая водительское удостоверение и техпаспорт, обещав вернуть их, когда тот принесет им 15 тысяч сомов. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство" УК КР. В ходе следственно-оперативных мероприятий при передаче денег были задержаны с поличным три женщины, одна из которых является гражданкой Узбекистана, а еще одна имеет судимость за хулиганство. Решением суда в отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, третья задержанная заключена под стражу. В настоящее время проверяется причастность задержанной группы к другим аналогичным преступлениям", - сообщили в УВД.

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