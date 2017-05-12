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В Кыргызстане с начала года детская преступность снизилась на 36,7% - МВДВ Кыргызстане с начала года детская преступность снизилась на 36,7% - МВДА.Атамбаев предложил Генпрокуратуре отозвать иск "Азаттыку"А.Атамбаев предложил Генпрокуратуре отозвать иск "Азаттыку"

Президент предложил Генпрокуратуре отозвать иск к "Азаттык медиа"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359704_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425482-ru.html

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12 мая 2017, 12:33       Комментарии

Алмазбек Атамбаев предложил Генеральной прокуратуре рассмотреть вопрос об отзыве исковых требований к учреждению "Азаттык медиа". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Напомним, Генпрокурором страны в рамках Закона "О гарантиях деятельности Президента КР" были предъявлены исковые заявления по фактам распространения отдельными средствами массовой информации недостоверных и порочащих честь и достоинство президента КР публикаций.
В числе ответчиков по данным искам также значится и учреждение "Азаттык медиа" - кыргызская служба Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода".
Ранее, 30 марта состоялась встреча главы государства с президентом медиакорпорации Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода" Томасом Кентом по его личной просьбе. Во время встречи обсуждались проблемы обеспечения сбалансированности и объективности в освещении происходящих в стране событий, вопросы беспристрастности журналистики, причины порождения мнений об ангажированности отдельных журналистов. Особо говорилось о недопустимости дискредитации важнейших и святых для народа Кыргызстана принципов свободы слова.
Пресс-служба президента сообщает, за прошедшее после встречи время в деятельности радио "Азаттык" наметилась позитивная тенденция, обеспечившая большую сбалансированность и взвешенность выходящих в эфир материалов радио и публикаций данного СМИ.
Многие эксперты также отметили повышение качества в освещении событий на радио "Азаттык". При безусловном сохранении принципов свободной журналистики и свободы слова на радио "Азаттык" приняты соответствующие меры в части соблюдения редакционной политики, в том числе по предварительному системному правовому анализу спорных положений при подготовке материалов в эфир и публикаций на интернет-сайте.
Отмечается также, что вышеупомянутые судебные разбирательства способствовали активизации всего медиа-сообщества и неправительственного сектора, а самое главное – развернувшейся дискуссии о качестве работы журналистов и о необходимости пересмотра некоторых стереотипов, приведших к дискредитации свободы слова. Все эти процессы внутри медиасообщества, по мнению главы государства, ведут к совершенствованию и оздоровлению национального информационного пространства.
Учитывая вышеизложенное, а также подчеркивая приверженность Кыргызской Республики основополагающим принципам свободы слова и уважения к ответственной журналистике, президент Алмазбек Атамбаев предложил генеральной прокуратуре отозвать исковые требования к учреждению "Азаттык медиа".

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