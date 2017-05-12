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Глава аппарата Президента С.Исаков встретился с ведущими экспертами-урбанистами

Источник:
http://kabar.kg/news/glava-app...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425480-ru.html

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12 мая 2017, 12:11       Комментарии

Бишкек, 12 мая /Кабар/. Руководитель аппарата Президента КР Сапар Исаков накануне встретился с ведущими экспертами-урбанистами. Среди них руководитель Smart City Lab при Правительстве Москвы Эльдар Тузмухаметов, системный архитектор "умных городов" представительства IBM в Москве Виктор Игнатов, сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
В ходе встречи Сапар Исаков вкратце рассказал о национальном высокотехнологичном проекте "Таза коом", цель которого повысить уровень комфорта и безопасности кыргызстанцев, улучшить качество предоставления государственных услуг, создать привлекательные условия для ведения бизнеса и развития инновационных технологий. Эти преимущества также дополняются возможностью искоренения коррупции из государственного сектора.
"Мы понимаем, что для такой страны как Кыргызстан, которая не имеет нефти и газа, именно проект "Таза коом" должен стать двигателем развития, позволит вывести страну вперед", - отметил Сапар Исаков. Он также добавил, что указанный проект станет ядром новой долгосрочной стратегии развития Кыргызстана на период до 2040 года.
Говоря о проекте "Таза коом", руководитель аппарата Президента КР подчеркнул, что с самого начала планируется применить комплексный подход к реализации проекта, охватив сферы, которые являются наиболее важными для людей: общественный транспорт, парковки, освещение, вывоз мусора и тд.
Эльдар Тузмухаметов поделился опытом внедрения инновационных технологий в области управления городскими объектами Москвы. В частности было отмечено, что "умный город" не только помогает решить жилищно-коммунальные проблемы, повысить доступность госуслуг, но и позволяет более эффективно устранять последствия стихийных бедствий, собирает данные о причинах, которые приводят к катастрофам, снижает вероятность их повторного возникновения и т. д.
Виктор Игнатов в свою очередь рассказал о комплексном подходе к реализации "умного города" с применением технологий IBM.
Приглашенные гости отметили готовность оказать содействие в реализации проекта "Таза коом".

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