Президенту А.Атамбаеву доложили о ходе переговоров с "Центеррой" по Кумтору

12 мая 2017, 12:16 Комментарии

Бишкек, 12 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня принял председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбека Зилалиева. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

В ходе встречи Глава государства был проинформирован о принимаемых мерах по дальнейшему повышению прозрачности процессов в горнодобывающей отрасли и ликвидации коррупционных рисков, привлечению инвестиций и расширению геологоразведочных работ.

Касаясь вопросов деятельности крупных добывающих предприятий в стране, Дуйшенбек Зилалиев рассказал Президенту о ходе переговоров с канадской компанией "Центерра" по урегулированию имеющихся экологических вопросов и продвижению экономических интересов Кыргызстана в проекте "Кумтор".

Президент Алмазбек Атамбаев подчеркнул необходимость защиты национальных интересов для эффективного и рационального использования природных богатств в интересах страны и ее граждан, а также обеспечения прозрачности в работе горнорудных компаний.