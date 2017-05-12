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Президенту А.Атамбаеву доложили о ходе переговоров с "Центеррой" по Кумтору

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425479-ru.html

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12 мая 2017, 12:16       Комментарии

Бишкек, 12 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня принял председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбека Зилалиева. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
В ходе встречи Глава государства был проинформирован о принимаемых мерах по дальнейшему повышению прозрачности процессов в горнодобывающей отрасли и ликвидации коррупционных рисков, привлечению инвестиций и расширению геологоразведочных работ.
Касаясь вопросов деятельности крупных добывающих предприятий в стране, Дуйшенбек Зилалиев рассказал Президенту о ходе переговоров с канадской компанией "Центерра" по урегулированию имеющихся экологических вопросов и продвижению экономических интересов Кыргызстана в проекте "Кумтор".
Президент Алмазбек Атамбаев подчеркнул необходимость защиты национальных интересов для эффективного и рационального использования природных богатств в интересах страны и ее граждан, а также обеспечения прозрачности в работе горнорудных компаний.

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