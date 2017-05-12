А.Атамбаев предложил Генпрокуратуре отозвать иск "Азаттыку"

12 мая 2017, 12:24 Комментарии

Бишкек, 12 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев предложил Генеральной прокуратуре рассмотреть вопрос об отзыве исковых требований к учреждению "Азаттык медиа". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

Генеральным прокурором страны в рамках Закона "О гарантиях деятельности Президента КР" были предъявлены исковые заявления по фактам распространения отдельными средствами массовой информации недостоверных и порочащих честь и достоинство Президента КР публикаций.

В числе ответчиков по данным искам также значится и учреждение "Азаттык медиа" - кыргызская служба Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода".

Ранее, 30 марта, состоялась встреча Президента Алмазбека Атамбаева с президентом медиакорпорации Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода" Томасом Кентом по его личной просьбе. Во время встречи обсуждались проблемы обеспечения сбалансированности и объективности в освещении происходящих в стране событий, вопросы беспристрастности журналистики, причины порождения мнений об ангажированности отдельных журналистов. Особо говорилось о недопустимости дискредитации важнейших и святых для народа Кыргызстана принципов свободы слова.

За прошедшее после встречи время в деятельности радио "Азаттык" наметилась позитивная тенденция, обеспечившая большую сбалансированность и взвешенность выходящих в эфир материалов радио и публикаций данного СМИ.

Многие эксперты отмечают повышение качества в освещении событий на радио "Азаттык". При безусловном сохранении принципов свободной журналистики и свободы слова, на радио "Азаттык" приняты соответствующие меры в части соблюдения редакционной политики, в том числе по предварительному системному правовому анализу спорных положений при подготовке материалов в эфир и публикаций на интернет-сайте.

Отмечается также, что вышеупомянутые судебные разбирательства способствовали активизации всего медиа-сообщества и неправительственного сектора, а самое главное – развернувшейся дискуссии о качестве работы журналистов и о необходимости пересмотра некоторых стереотипов, приведших к дискредитации свободы слова. Все эти процессы внутри медиа-собщества, по мнению Президента Алмазбека Атамбаева, ведут к совершенствованию и оздоровлению национального информационного пространства.

Учитывая вышеизложенное, а также подчеркивая приверженность КР основополагающим принципам свободы слова и уважения к ответственной журналистике, Президент Алмазбек Атамбаев предложил Генеральной прокуратуре КР отозвать исковые требования к учреждению "Азаттык медиа".