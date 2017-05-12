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Новости Кыргызстана

МВД КР: За 4 месяца зарегистрировано 47 фактов суицида несовершеннолетнихМВД КР: За 4 месяца зарегистрировано 47 фактов суицида несовершеннолетнихВ совет по реализации проекта "Таза коом" войдут 8 человекВ совет по реализации проекта "Таза коом" войдут 8 человек

В Кыргызстане с начала года детская преступность снизилась на 36,7% - МВД

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425477-ru.html

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12 мая 2017, 12:35       Комментарии

Бишкек, 12 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Кыргызстане за 4 месяца 2017 года детская преступность снизилась на 36,7%. Так с начала текущего года зарегистрировано 286 фактов, а за аналогичный период прошлого года 452 факта. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" рассказал начальник инспекции по делам несовершеннолетних МВД Азамат Абдрахманов.
По его словам, всего за 4 месяца по республике зарегистрировано 1 тыс 81 преступление и происшествие, совершенные несовершеннолетними.
Также с начала текущего года в Кыргызстане несовершеннолетние совершили 5 убийств, и зарегистрировано 2 факта, когда несовершеннолетние умышленно причинили тяжкий вред здоровью, 157 фактов кражи, 27 фактов грабежей, 11 разбоев.
Также начальник ИДН отметил, что с января 2017 года в отношении несовершеннолетних совершено 33 преступления сексуального характера, что аналогично с прошлым годом.
"Из 33 преступлений направлены в суд 13 уголовных дел, прекращено 1 уголовное дело, по 16 уголовным делам проводится расследование, приостановлено 3 уголовных дела" - проинформировал он.
А.Абдрахманов уточнил, что с пострадавшими работают психологи и проводятся профилактические работы по предупреждению и предотвращению насилия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
Так, с начала года были изнасилованы 19 несовершеннолетних девочек, 6 фактов зарегистрированы как развратные действия, 4 факта вступления в сексуальное отношение с лицом, не достигшим совершеннолетия, и 4 факта домогательства.

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