Общественный совет рекомендует пресс-службе МВД мониторить соцсети (список рекомендаций)

12 мая 2017, 12:13 Комментарии

Очередное заседание общественного совета МВД прошло 11 мая. Были обсуждены деятельность пресс-службы и Главного управления общественной безопасности МВД (ГУОБ), работа передвижных пунктов милиции.

Как сообщила пресс-служба МВД, начальник пресс-службы МВД, полковник милиции Бакыт Сеитов ознакомил с основными направлениями деятельности подразделения, существующими проблемами, предоставил отчет о работе за истекший период 2017 года.

"Служба является структурным подразделением министерства по оперативному распространению официальной информации о деятельности ОВД. Пресс-служба осуществляет систематический мониторинг и анализ публикаций в средствах массовой информации общественного мнения о деятельности ОВД, подготовку информационно-аналитических материалов, пресс-релизов", - сказал Б.Сеитов.

Члены ОС рекомендовали сотрудникам пресс-службы систематически информировать общество об успехах ОВД, актуализировать сайты МВД, ГУВД Бишкека, ГУВД Чуйской области, мониторить социальные сети.

Начальник ГУОБ МВД, полковник милиции Сапар Асаналиев также ознакомил участников заседания с деятельностью службы, результатами работы. "Главное управление осуществляет координацию деятельности подразделений, обеспечивающих профилактику правонарушений, общественной безопасности, охрану особо важных объектов, координацию сил и средств, боеготовности и боеспособности ОВД. Обеспечивает общественный порядок и безопасность в период подготовки и проведения общественно-политических, культурно-массовых и праздничных мероприятий, мирных митингов", - рассказал он.

С.Асаналиев сообщил, что совместно со службами МВД с привлечением представителей общественности и СМИ проводятся комплексные оперативно-розыскные мероприятия "Единый день профилактики", "Подросток - Лето", "Здравствуй, школа!".

Участники заседания обсудили вопрос работы передвижных пунктов милиции. ППМ предназначены для обеспечения профессиональной и эффективной службы квартальной милиции, особенно в тех местностях, где ограничено присутствие сотрудников ОВД и органов местного самоуправления. На сегодняшний день в республике работают 19 ППМ: в Чуйской области - 2, в Иссык-Кульской области - 1, в Ошской области - 5, в Жалал-Абадской области - 4, в городе Ош - 4, в Баткенской области - 3.

За каждым ППМ закреплены водители из числа сотрудников ОВД, в выездах принимают участие участковые уполномоченные милиции и инспектор по делам несовершеннолетних. Поступающие заявления и обращения регистрируются в специализированном журнале. Заявления социально-бытового характера направляются в местные государственные администрации, органы местного самоуправления.

Как сообщили в общественном совете при МВД, по итогам обсуждений были приняты ряд рекомендаций:

1. Обеспечить работу ГУОБ МВД в строгом соответствии с конституционными нормами, гарантирующими право на свободу мирных собраний, независимо от характера оперативных и иных задач;

2. Обеспечить тщательное расследование всех фактов нарушений;

3. Исключить в своей деятельности любые формы необоснованного вмешательства, незаконного ограничения и запрета мирных собраний, незаконного задержания и привлечения к ответственности организаторов и участников мирных собраний;

4. Обеспечить практику обращения в судебные органы для разрешения вопроса о законности и обоснованности принимаемых решений в части ограничений или запрета собрания;

5. Публиковать в СМИ ежемесячные графики работы выездов ППМ для более широкого информирования населения района;

6. Усилить ответственность начальников ГРОВД за целевое использование ППМ;

7. Регулярно освещать в СМИ результаты работы ППМ;

8. Ежеквартально проводить мониторинг состояния работы ППМ;

9. В рамках проекта ОБСЕ "Усиление квартальной милиции в КР" совместно с программным офисом ОБСЕ в Бишкеке рассмотреть и решить вопрос выделения дополнительных автотранспортных средств другим ОВД, где не организована передвижная приемная милиции.

10. За проявленную инициативу в обеспечении бесперебойного функционирования ППМ, рационального и экономного расходования ГСМ посредством установки газового оборудования поощрить руководство ОВД Лейлекского района Баткенской области приказом министра. Систематически информировать общество об успехах ОВД через СМИ и социальные сети.

11. Систематически повышать профессиональный уровень сотрудников пресс-службы путем участия в семинарах, круглых столах, тренингах и курсах повышения квалификации.

12. Не допускать использования рабочей техники пресс-службы МВД и ее подразделений в личных и иных целях за исключением целевого назначения в интересах МВД.